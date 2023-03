La frecciata di Davide Donadei sui social dopo il GF: “È facile parlare dicendo cose non vere” Davide Donadei torna a parlare sui social dopo l’eliminazione dal GFVip. L’ex tronista lancia una frecciata a chi ritiene abbia parlato di lui solo per accalappiarsi qualche “click” in più.

A cura di Ilaria Costabile

Davide Donadei è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, ma la sua avventura si è conclusa nella puntata di giovedì 9 marzo, quando ha dovuto lasciare la casa più spiata d'Italia. Le ultime settimane per l'ex tronista di Uomini e Donne erano state particolarmente turbolente, a causa di alcune incursioni dall'esterno, come le dichiarazioni della sua ex Chiara Rabbi. Tornato in possesso dei suoi social, il gieffino ha scritto un post rivolto a chi ritiene abbia detto cose non vere sul suo conto.

Le prime parole sui social di Davide Donadei

Una frase ben precisa, con la quale Davide Donadei intende rispondere in maniera non propriamente diretta a chi ha raccontato cose che lo vedevano protagonista, senza però attenersi alla verità dei fatti, ma per racimolare un po' di notorietà. Almeno questo è quanto si evince dal post, in cui si legge:

A molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi, Sono bravo, ma non sono fesso; non dimenticatelo mai.

L'ex gieffino ha chiosato questa frecciata in piena regola, sottolineando il fatto che lui non ha voluto ribattere alle affermazioni emerse durante la sua permanenza nella Casa, ma ciò che è stato detto, però, non sarà dimenticato.

Cos'è successo tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

Il riferimento potrebbe essere a Chiara Rabbi, la sua ex fidanzata, che si era lasciata andare ad un commento in cui alludeva alla presunta infedeltà di Davide Donadei, argomento che l'ex corteggiatrice non ha mai apertamente affrontato. Il gieffino in quell'occasione non aveva reagito particolarmente bene, infatti dopo la puntata si era lasciato andare ad lungo sfogo in cui accusava la sua ex fidanzata di aver detto delle cose con leggerezza, senza pensare che ci fossero i rispettivi familiari ad ascoltarle, per poi aggiungere: "Io ho lasciato Chiara amandola, volevo costruire una famiglia, parlavamo di bambini". Rabbi ha a sua volta commentato questo momento di profonda crisi, dichiarando a Fanpage.it che il suo ex fosse in pena solo per la sua immaginae. Questa nuova dichiarazione mostrata in puntata,non è stata ben incassata da Donadei che, infatti, anche nei giorni successivi si è scagliato contro i suoi stessi coinquilini.