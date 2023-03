La reazione di Davide Donadei all’intervista di Chiara Rabbi: “Non voglio scendere ai suoi livelli” Dopo aver respinto duramente ogni accusa di tradimento nei confronti della sua ex fidanzata, Davide Donadei sembra letteralmente cadere dalle nuvole quando scopre che Chiara Rabbi ha rilasciato una velenosa intervista a Fanpage e che, mentre lui difendeva l’intimità della loro storia, lei vuotava il sacco sui presunti tradimenti.

In puntata al GFVip Davide Donadei viene messo a conoscenza dell'intervista che la sua ex fidanzata Chiara Rabbi ha rilasciato a Fanpage.it. Dopo aver litigato a muso duro con Edoardo Tavassi, colpevole di aver tirato in ballo Chiara e la sua relazione vissuta ben prima del reality, Donadei sembra letteralmente cadere dalle nuvole sapendo di aver difeso fino all'ultimo l'intimità della loro storia e vedendo che la sua ex non ha fatto lo stesso. Anzi, tutto il contrario.

La reazione di Davide Donadei alle parole di Chiara Rabbi

"Per me abbiamo finito di parlarne", taglia corto Donadei non appena legge qualche stralcio dell'intervista rilasciata da Chiara Rabbi. "Non voglio scendere a questi livelli. Io mi sono fatto i fatti miei per tre mesi, poi è stata toccata una cosa a cui tenevo e, ingiustamente, ho sbroccato", spiega. "Purtroppo mi è stato insegnato a non riuscire ad odiare le persone che ho amato, è questa la verità". Solleticato da Signorini tuttavia, Donadei assicura che la questione sentimentale con Chiara non è più un nervo scoperto. Semplicemente è stata una parte importante della sua vita che ci tiene ancora a tutelare. "Non la sentivo né la vedevo da mesi", aggiunge Davide. "Ci siamo sentiti a novembre perché ha fatto un brutto incidente ed era molto spaventata. Poi abbiamo avuto un confronto da Maria a Uomini e Donne, dove le cose non sono finite bene, ma nessuno ha mai parlato di tradimento", conclude riferendosi alle frecciatine di Tavassi.

Cos'ha detto Chiara Rabbi su Davide Donadei

Nonostante le voci di presunti tradimenti si rincorressero da tempo, Chiara Rabbi non ne ha mai parlato espressamente a proposito della fine della sua storia con Donadei. “La questione l’ho sempre affrontata in privato perché volevo tutelare la nostra storia ma sono diverse le donne che hanno fatto certe dichiarazioni negli ultimi mesi”, ha dichiarato a Fanpage. “Perché si offende quando gli danno del traditore? Bisognerebbe chiederlo a lui ma se ha avuto questa reazione significa che qualcosa dietro c’è. Forse si sente in colpa? Io non mi sono mai permessa di parlare di lui in questi termini".