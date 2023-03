Grande Fratello Vip, Davide Donadei è l’eliminato della puntata del 9 marzo Davide Donadei è stato il concorrente eliminato nella puntata del Grande Fratello VIP di giovedì 9 marzo 2023. Salvi Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini.

A cura di Gaia Martino

Davide Donadei è stato eliminato nella puntata in diretta del Grande Fratello VIP di giovedì 9 marzo 2023. Prima di passare alla fase nomination, Alfonso Signorini ha annunciato l'esito del televoto e dunque i VIP salvati dal pubblico: Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. La puntata si è aperta con la squalifica per Edoardo Donnamaria e un'ammonizione ai danni di Tavassi. È proseguita poi con il confronto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, con il faccia a faccia tra Ivana Mrazova e Nikita Pelizon e le sorprese per Edoardo Tavassi e Milena Miconi.

Chi è stato eliminato nella puntata del 9 marzo 2023, le percentuali

Tra i 7 concorrenti in nomination è stato Davide Donadei ad aver dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello. Salvi invece gli altri Vip in nomination, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Queste le percentuali emerse dal televoto chiuso nel corso della serata del 9 marzo 2023:

Antonella Fiordelisi 31 %

Nikita Pelizon 25 %

Giaele De Donà 12%

Alberto De Pisis 11%

Luca Onestini 10 %

Milena 7 %

Davide 4 %

Cosa è successo nella puntata del 9 marzo

La puntata di questa sera si è aperta con un provvedimento contro Edoardo Tavassi. Il VIP reo di aver reagito male ad una sconfitta durante una partita di biliardo, è stato ammonito. Anche Edoardo Donnamaria è stato richiamato dal conduttore del programma e per lui è stata presa una drastica decisione: dopo aver utilizzato un linguaggio volgare durante una lite con Antonella Fiordelisi, è stato squalificato. Dopo l'addio del concorrente, Alfonso Signorini ha permesso a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di parlare del loro rapporto altalenante, poi ha aperto il faccia a faccia tra Nikita Pelizon e Ivana Mrazova. La modella è entrata nella casa per parlare con la gieffina del comportamento adottato dopo la sua uscita nei confronti di Luca Onestini. Non sono mancate le sorprese come quella per Edoardo Tavassi che ha ricordato la sua amata nonna e l'arrivo di Manila Nazzaro per Milena Miconi.