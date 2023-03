GFVip, Nikita invaghita di Luca Onestini: “Ho l’Onestite. È come un’infiammazione che devo gestire” Nikita Pelizon parla nuovamente della sua infatuazione per Luca Onestini, poi ha un confronto con Ivana Mrazova che non ha gradito alcuni suoi comportamenti dopo la sua uscita.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra gli argomenti più volte affrontati nelle puntate del Grande Fratello Vip, c'è l'innamoramento di Nikita Pelizon per Luca Onestini. Nonostante siano passati diversi mesi da quando il loro rapporto si è ormai deteriorato, la gieffina sembra non riuscire a dimenticare quei momenti e ha ripreso a parlare di lui anche in Casa. Questo suo atteggiamento ha infastidito anche Ivana Mrazova che, infatti, è arrivata in puntata per parlarne.

I sentimenti di Nikita Pelizon

Quella per Onestini è diventata una cotta senza precedenti per Nikita che, infatti, cerca in ogni modo di allontanare il pensiero di questo flirt non consumato e spiega ad Alfonso Signorini cosa è riemerso in queste settimane:

Sono straconsapevole del fatto che abbiamo avuto tanta chimica, mi piaceva tantissimo il lato bello di lui. Ho l'Onestite e quando torna me la devo gestire. Io mi controllo, so perfettamente che al storia tra di loro non sia finita, si vede che c'è qualcosa ancora tra loro, cerco di soffrire in silenzio, ogni tanto gli parlo, gli chiedo come sta.

Il conduttore, però, ha fatto notare alla gieffina che il suo comportamento quando in Casa è stata anche la ex di Luca Onestini, ovvero Ivana Mrazova è stato diverso: "Li ho rispettati tantissimo, io cerco di non parlare a Luca, cerco di farmi gli affari miei, come mi sono fatta gli affari miei quando è stata qui, continuo a farli, e comunque io cerco di non parlargli, ma è meglio che io non gli parli più di tanto, perché a me piace molto".

Il confronto con Ivana

Ed è proprio Ivana ad arrivare fuori la Porta Rossa per avere un confronto con Nikita, esprimendo quello che aveva già dichiarato via social e in un'intervista a CasaChi. La modella, infatti, una volta ritrovatasi di fronte la gieffina le dice:

Sicuramente mi chiederai cosa ci faccio io qui, per te. Come ben sai sono entrata in Casa come ex fidanzata di lui, la mia priorità era capire il nostro rapporto che fine doveva fare e siamo riusciti a ricucirlo, con alti e bassi. Quello che mi ha infastidito è che in queste quattro settimane, tu non hai mai parlato di Luca e ho visto che tu, una volta che sono uscita, ho visto che ne hai parlato di nuovo, insinuando delle cose che non c'erano. Mi sembra un po' strano, ho visto che hai chiesto alle ragazze come ci siamo salutati, visto che non erano presenti te lo dico io. Io e Luca ci siamo salutati bene, baciandoci e abbracciandoci, con un arrivederci e non con un addio.

Nikita, quindi, risponde a queste considerazioni in maniera molto pacata: "Capisco che a te può sembrare strano, lo è anche per me, perché io fuori da qui mi gestisco, però perdonami che ci sia stata tu o meno, poco cambia".

Il parere di Sonia Bruganelli e Luca Onestini

Anche Sonia Bruganelli ha qualcosa da dire alla modella triestina: "Guarda io penso che sia un po' anacronistico quello che dici, posso capire che si parli dei bei momenti, ma non ora che è passato tanto tempo, penso che questa cosa sia fatta perché fa tenerezza al pubblico". Nikita, quindi, risponde in maniera piuttosto piccata: "Personalmente non penso al pubblico, se mi viene un pensiero non lo reprimo". Signorini, a questo punto, chiede un parere a Luca Onestini che ha assistito a tutto il confronto a distanza e il romagnolo dice: