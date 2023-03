Ivana Mrazova dopo il GFVip ripensa a Onestini: “Lo aspetterò. Nikita? Ossessionata da Luca” Ivana Mrazova è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e dopo la sua permanenza ha ritrovato un rapporto con il suo ex Luca Onestini. La modella non esclude un riavvicinamento e intanto commenta il rapporto tra il gieffino e Nikita Pelizon.

Si è concluso il periodo di Ivana Mrazova nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ha ritrovato nel reality il suo ex fidanzato Luca Onestini, con il quale pare abbia ricucito un rapporto, dopo la rottura che li aveva portati a dividersi più di un anno fa. Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà ha avuto modo di conoscere anche Nikita Pelizon, con cui lo speaker aveva avuto un avvicinamento, per poi ritornare sui suoi passi. Ospite di Casa Chi, la modella ha parlato di un possibile ritorno di fiamma e anche delle sue impressioni sulla gieffina.

Ivana Mrazova e il rapporto con Luca Onestini

La sua permanenza nella casa più spiata d'Italia è stata breve, ma intensa e Ivana Mrazova non rinnega nulla di quanto è accaduto in queste settimane in cui è rientrata nelle dinamiche di un gioco che le ha dato notorietà e grazie al quale aveva anche trovato l'amore. Dopo l'ultima puntata del reality, quindi, la modella ha commentato il suo percorso, soffermandosi sulla complicità ritrovata con Luca Onestini, non escludendo un possibile riavvicinamento:

Io sono più che contenta che Oriana sia la finalista. Con lei ho avuto un bel rapporto e se lo merita. Se il rapporto con Luca Onestini è finito o meno? Il nostro rapporto di coppia era finito un anno e mezzo fa, poi sono entrata nella casa e ho visto come vanno le cose, abbiamo ripreso un rapporto. Sono felice e vedremo come andrà una volta che lui uscirà dal GF Vip. Tra noi non era finita per tradimenti o per un sentimento che non c’era, ma solo per un periodo difficile per entrambi. Avevo delle cose dentro ultimamente e anche per questo ho deciso di tornare nella casa e valutare. Ho ottenuto quello che volevo e lui ha capito la mia parte. Luca ha capito come mai non stavo bene. Se quando lui uscirà io ci sarò ad aspettarlo? Io sicuramente ci sarò e lo vorrò vedere. Spero di poter essere lì a sostenerlo.

Ivana Mrazova e Luca Onestini al Grande Fratello Vip 7

Il commento su Nikita Pelizon

Questione spinosa è, invece, il rapporto che si è venuto a creare tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. La gieffina ha manifestato in più occasioni il suo interesse per il romagnolo, poi sfociato in un nulla di fatto, anzi, diventato oggetto di battibecchi e di allontanamento tra i due, dal momento che Nikita ha sempre dichiarato che il gieffino è stato ambiguo nei suoi confronti, cosa che lui ha sempre smentito. A questo proposito, Ivana ha espresso la sua opinione, come aveva già fatto sui social:

