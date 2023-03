Manila Nazzaro al GFVip per Milena Miconi: “Ho avuto un problema grave e mi sei sempre stata vicino” Manila Nazzaro ha fatto una sorpresa a Milena Miconi durante la puntata del GF VIP del 9 marzo: “Sei un dono prezioso”. L’ex concorrente ha raccontato: “Ho avuto un problema al seno abbastanza grave, adesso sto bene ma mi sono dovuta operare. Milena aveva da lavorare ma non mi ha mollata un attimo”.

A cura di Gaia Martino

Manila Nazzaro è la sorpresa per Milena Miconi nella serata del Grande Fratello VIP di questa sera, giovedì 9 marzo 2023. L'ex concorrente e cara amica dell'attuale VIP nella Casa di Cinecittà ha fatto il suo ingresso nel giardino: "Non sentirti inadeguata, tu sei speciale".

Le parole di Manila Nazzaro per Milena Miconi

"Sei bellissima, ci manchi tantissimo. Sei riuscita a clonarmi qui dentro, non era facile": così Manila Nazzaro ha iniziato il suo lungo discorso per Milena Miconi riferendosi alla sua presenza fissa nella cucina del GF VIP. Poi ha continuato complimentandosi per la sua estrema generosità:

Non sono qui a dirti smettila di pulire e cucinare, perché la tua generosità passa anche attraverso questo. Tu ti prendi cura di tutti, hai portato la vita vera e tante persone si sono riconosciute in te. Sappiamo che amica sei, so cosa hai fatto per me prima di entrare nella casa, eri tu con me. Sei stata bravissima a non indossare maglioni, a distribuire la tua generosità in maniera equa. Non voglio sentirti dire che sei inadeguata, sei unica. Le cose uniche stonano nella massa, ma non siamo fatti per tutti.

"Non sai quanto mi mancate", le parole della concorrente.

"Milena mi è stata vicina in clinica prima di entrare al GF VIP"

Manila Nazzaro ha raccontato al pubblico del GF VIP di aver avuto vicino Milena Miconi in un momento difficile: "Ho avuto un problema al seno abbastanza grave, adesso sto bene ma ho dovuto operarmi. Milly stava entrando in casa, aveva da lavorare ma lei non mi ha mollato un attimo in clinica. Milena è così, chi ha la fortuna di averla accanto, è un dono prezioso". Ha continuato il suo discorso consigliando alla sua cara amica di avvicinarsi sempre di più ad Alberto: "Forse non hai trovato una compagna o un compagno con cui aprirti davvero, ce n'è una in particolare che è fatto della tua stessa sostanza: questo è Alberto. Siete meravigliosi insieme".