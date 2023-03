GF Vip, Edoardo Tavassi piange per la mancanza della nonna: “Grazie a lei sto vivendo tutto questo” Il Grande Fratello VIP ha fatto una sorpresa speciale a Edoardo Tavassi: il ricordo di nonna Ina, venuta a mancare negli ultimi anni. “Era come una madre per me, sento che tutto quello che mi sta accadendo è grazie a lei che prega per farmi fare qualcosa”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Edoardo Tavassi nel corso della puntata di giovedì 9 marzo ha parlato del profondo affetto che prova per i suoi nonni. Dopo aver visto una clip mandata in onda dal programma nel quale ha raccontato di come ha vissuto la perdita della nonna – "Nonna Ina, si chiamava Angela. Se n'è andata in un modo brutale e veloce. Dall'oggi al domani mi dissero che aveva pochi giorni di vita" – il concorrente è scoppiato in lacrime. Nonna Angela era come una madre per lui e al GF ha raccontato di sognarla spesso: "Sento che tutto ciò che mi sta accadendo è grazie a lei che sta pregando per farmi fare qualcosa", riferendosi alla sua esperienza nel reality.

Le parole di Edoardo Tavassi per la nonna Angelina

Edoardo Tavassi in lacrime ha parlato di sua nonna, per lui come una madre. Il dolore per la perdita è ancora molto forte e con la voce rotta dal pianto ha confessato al pubblico di Canale 5 e a Alfonso Signorini: "Io vorrei rivederla, è troppo bella nonnina. Doveva vedere tante cose di me, avrebbe tanto voluto vedermi al Grande Fratello. L'ho anche sognata prima di entrare". Il Vip ha raccontato un aneddoto divertente: "Un giorno andai a casa sua, mi disse che aveva trovato una foto mia di quando era nell'esercito. Diceva che ogni giorno pregava per me. Era una foto del mio collega, non mia". Poi ha concluso: "Quando i miei genitori erano in crisi, io ero sempre con lei. I miei nonni mi hanno fatto da genitori. Sento che tutto quello che mi sta accadendo è grazie a lei che sta pregando tutti i Santi per farmi fare qualcosa".

Il GF VIP prima della sorpresa lo ha ammonito

Ad inizio puntata il Grande Fratello VIP ha comunicato ad Edoardo Tavassi del severo provvedimento preso ai suoi danni: il concorrente è stato ammonito. Ha pagato a caro prezzo un comportamento adottato durante una partita di biliardo con Luca Onestini: dopo aver perso ha rotto la stecca del gioco utilizzando un linguaggio volgare. Questo il gesto in questione: