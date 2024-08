Uomini e Donne, flirt tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo: la discussione dopo l’incontro con Carlo Marini Nuovi retroscena sull’incontro tra l’ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero e Carlo Marini. Quella sera la trentacinquenne avrebbe avuto una discussione con Francesco Chiofalo. Il motivo? I due si starebbero frequentando. Si tratta di un flirt ancora in fase embrionale, un avvicinamento avvenuto da poco. Su Fanpage.it il video che mostra cosa è successo tra loro quella sera al lido: il diverbio, il confronto tra Chiofalo e Carlo Marini e il chiarimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Manuela Carriero e Francesco Chiofalo: la discussione e il confronto con Carlo Marini

Si aggiungono nuovi retroscena all'incontro tra Manuela Carriero e Carlo Marini avvenuto nei giorni scorsi in un lido a San Benedetto del Tronto. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva spiegato a Fanpage.it: "È stato un incontro casuale, mi ha fatto molto piacere rivederlo. Ci siamo chiariti, ci risentiremo”. Tra i due nessun coinvolgimento sentimentale, almeno per il momento. Tuttavia, secondo quanto riferito da alcune fonti presenti alla serata, quella notte sarebbe successo dell'altro: al lido – come dimostrano i video pubblicati da Fanpage.it – era presente anche Francesco Chiofalo, che a seguito dell'incontro tra Manuela e Carlo, avrebbe avuto una discussione con Manuela. Il motivo? Nel corso della vacanza a San Benedetto del Tronto i due si sarebbero avvicinati. Secondo quanto ci hanno riferito alcune persone vicine alla coppia, si tratterebbe di un flirt ancora in fase embrionale, una frequentazione iniziata da pochissimo senza troppe aspettative. Insomma, starebbero ancora tastando il terreno.

La discussione tra l'ex tronista Manuela Carriero e Francesco Chiofalo

Nel video e nelle foto ottenuti da Fanpage.it (vedi in alto, ndr) Manuela Carriero e Francesco Chiofalo sono immortalati mentre discutono animatamente. Secondo quanto ci è stato riferito, l'incontro tra la trentacinquenne e il suo ex corteggiatore Carlo Marini avrebbe agitato gli animi, portando Francesco ad avere un diverbio con Manuela. Il motivo di tale reazione risiederebbe nel flirt in corso tra i due. Proprio così. Archiviata la relazione con Drusilla Gucci, Chiofalo si è da poco avvicinato a Manuela.

Come si vede nel video, nel corso della serata l'uomo ha anche raggiunto Carlo Marini per confrontarsi con lui, ma al momento non è dato sapere di cosa abbiano parlato. Infine, Francesco e Manuela si sono allontanati raggiungendo la spiaggia dove hanno avuto modo di chiarire. Una volta rientrati, si sono seduti su un divanetto e hanno chiacchierato abbracciati. La discussioni era ormai stata appianata.

Manuela Carriero con Francesco Chiofalo dopo Uomini e Donne

L'esperienza di Manuela Carriero a Uomini e Donne si è conclusa con un nulla di fatto. Solo lo scorso mese, l'ex tronista aveva dichiarato a Fanpage.it di essere pronta a vivere un grande amore: "Arriverà la persona giusta anche per me. Me la merito". Secondo quanto apprendiamo, però, è decisamente prematuro ipotizzare che la serenità sentimentale che sta cercando possa concretizzarsi nella conoscenza con Francesco Chiofalo. La loro frequentazione, infatti, sarebbe iniziata da pochissimo, complice lo scanzonato clima vacanziero. Entrambi starebbero ancora cercando di capire in che direzione possa andare il loro rapporto. Il tempo darà loro tutte le risposte.