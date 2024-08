Manuela Carriero e Francesco Chiofalo: “Tra noi un piccolo flirt ma Drusilla Gucci non è stata tradita”

Manuela Carriero e Francesco Chiofalo, raggiunti da Fanpage.it, hanno commentato i video e le foto che raccontano di un flirt tra loro nato di recente. Entrambi hanno confermato l'avvicinamento, ma hanno anche voluto replicare a un'insinuazione completamente infondata sollevata da alcuni utenti. Francesco Chiofalo non ha tradito Drusilla Gucci con Manuela Carriero. La relazione con la sua ex fidanzata, al momento del flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne, era già finita.

Manuela Carriero ha rilasciato a Fanpage.it un commento sulla notizia di queste ore che la riguarda: il flirt con Francesco Chiofalo. La trentacinquenne è stata accusata da alcuni utenti di avere causato la rottura tra Chiofalo e Drusilla Gucci. Tutto falso. Manuela ha precisato di non essersi mai intromessa nella loro relazione. L'avvicinamento con Francesco è avvenuto solo successivamente alla loro rottura:

Fra me e Francesco non c’è mai stato niente mentre stava con Drusilla. Io non mi sono assolutamente intromessa in questa relazione. Tra di loro le cose non andavano bene da tempo. Lui mi ha portato sempre il massimo rispetto. Solo negli ultimi giorni c’è stato un avvicinamento tra noi.

Veniamo ora alla versione di Francesco Chiofalo. Raggiunto da Fanpage.it, ha innanzitutto precisato: "Io e Manuela ci conosciamo da tempo e più di una persona sta insinuando che io e lei ci vedessimo quando stavo con Drusilla. Assolutamente no. Ci vedevamo per motivi lavorativi, non per motivi personali". Quindi ha commentato il video e le foto che lo ritraggono con Manuela Carriero:

Quella sera a San Benedetto del Tronto c'è stato un piccolo flirt, un piccolo avvicinamento, nulla di serio ancora. Non siamo fidanzati, non stiamo insieme. È una conoscenza, un avvicinamento, un volersi conoscere in maniera più approfondita. Per ora si limita lì la cosa. Vediamo come va, se funziona, se non funziona. Non dipende solo da me (ride, ndr). Purtroppo dipende tanto anche da lei. Per ora un interesse, un avvicinamento c'è, però non stiamo insieme, non è la mia fidanzata. Sono single io ed è single lei. Mi interessa, quello sì, ma oltre questo non posso dire. Confermo quello che si è visto nelle foto e nel video, c'è un avvicinamento. L'interesse da parte mia c'è, anche perché è una bella ragazza, è evidente. Di più non posso dire perché non c'è niente di definito.