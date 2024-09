video suggerito

Giordano Mazzocchi ritrova l'amore dopo Nilufar Addati, gli scatti con la nuova fidanzata Martina Ziino Giordano Mazzocchi non è più single: con un post su Instagram, l'ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne ha ufficializzato la sua nuova relazione con Martina Ziino. Solo qualche mese fa le voci su un presunto ritorno di fiamma tra l'ex tronista e l'abruzzese.

A cura di Sara Leombruno

Giordano Mazzocchi non è più single, l'ex corteggiatore di Nilufar Addati ha trovato di nuovo l'amore. Ad ufficializzarlo è lui stesso con un post su Instagram in cui mostra le prime immagini insieme alla nuova fidanzata, la quale a sua volta ha pubblicato una story in compagnia dell'abruzzese. Si tratta di Martina Ziino: non si sa molto sul conto della giovane, ma in base a quanto riportato nella bio del suo profilo su Vinted, sembrerebbe essere originaria di Verona. Abbandonati una volta per tutte, dunque, i sogni dei fan di Uomini e Donne su un ritorno di fiamma tra l'ex corteggiatore e Nilufar Addati. I due fecero sognare i telespettatori con la loro storia d'amore nata durante il trono della napoletana nel programma condotto da Maria De Filippi.

La story postata da Martina Ziino in compagnia di Giordano Mazzocchi

Le prime foto di Giordano Mazzocchi con Martina Ziino

Come anticipato, a rendere nota la relazione è stato lo stesso Mazzocchi, che lavora come deejay ed è originario di Avezzano, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da più di 950mila followers. Sotto al post, in cui il ragazzo ha condiviso alcuni momenti di vita quotidiana insieme a Ziino, sono decine i commenti di chi sperava in un ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata. Tra i tanti, c'è anche quello di Letizia Petris, molto amica di Mazzocchi, che ha voluto esprimere il suo supporto alla neo coppia, scrivendo: "Ecco qui, bellissimi".

Il presunto ritorno di fiamma tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati

Solo qualche mese fa, sul web erano cominciate a circolare voci su un presunto ritorno di fiamma tra Mazzocchi e Nilufar Addati. La napoletana, classe '97, aveva pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui aveva messo al primo posto proprio lei e Giordano come coppia migliore uscita dal programma. A commentare il filmato proprio Giordano che, dicendosi d’accordo, aveva scritto sotto il video postato dalla ex fidanzata: “Scontato”.

Da lì, i fan della coppia avevano cominciato a ipotizzare che tra i due ci potesse ancora essere qualcosa. Ipotesi che, viste le foto di Giordano con la nuova fidanzata, non si è poi concretizzata. Mazzocchi e Nilufar Addati sono stati protagonisti della stagione di Uomini e Donne 2017/2018. L'ex tronista scelse il corteggiatore alla fine del suo percorso ma a meno di un mese da quel momento Stefano, suo ex fidanzato, rivelò di averla frequentata in segreto per tutta la durata del suo trono. Giordano decise comunque di rimanerle vicino. Poco dopo la fine del loro percorso a Temptation Island, a cui parteciparono qualche mese dopo, però, finirono per lasciarsi.