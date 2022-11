Luca Onestini è single al GF Vip 7: nessuna fidanzata sui social dopo l’ex Ivana Mrazova Luca Onestini, 29 anni, è un nuovo concorrente del GF VIP 7: volto noto dei reality e dating show italiani, ha chiuso da poco la sua relazione con Cristina Porta, conosciuta dopo la rottura con Ivana Mrazova. Oggi l’influencer e personaggio televisivo è single.

A cura di Gaia Martino

Luca Onestini, classe 1993, è il nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 7. Nato a Bologna, è un volto noto al piccolo schermo: prese parte a Temptation Island, poi a Uomini e Donne, si lanciò come attore recitando in alcune puntate de "L'Onore e il Rispetto", e partecipò al programma Ciao Darwin. Si rese protagonista di Celebrity Chef insieme al fratello, nel suo cv anche la partecipazione al reality spagnolo Secret Story. Luca Onestini torna al GF Vip quest'anno, dopo aver partecipato al reality nella seconda edizione: all'epoca era fidanzato con Soleil Sorge che lo lasciò per Marco Cartasegna. Lui nella Casa conobbe Ivana Mrazova, con cui è stato poi fidanzato fino al 2021. In Spagna ha poi conosciuto Cristina Porto, ma anche con lei è finita lo scorso marzo.

Luca Onestini è single dopo il flirt con Cristina Porta

Oggi Luca Onestini non avrebbe una fidanzata: dopo la storia d'amore naufragata con Cristina Porta, il giovane influencer entra nella casa del GF VIP da single. Aveva intrapreso una relazione con la giornalista sportiva e conduttrice per Mediaset in Spagna nel reality spagnolo al quale parteciparono insieme, Secret Story. Lo scorso marzo Onestini annunciò la rottura, svelando di essere andato via dalla casa nella quale vivevano: "Controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram" i retroscena raccontati in seguito.

La storia d'amore di Luca Onestini e l'ex Ivana Mrazova

La storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova nacque dopo la loro partecipazione al GF Vip 2. Entrambi impegnati con altri partner nella Casa, tra loro avanti le telecamere non accadde nulla: il primo bacio arrivò una volta fuori dalla Casa di Cinecittà.

La relazione è durata a lungo, circa quattro anni, ma fu lei a lasciarlo, stando a quanto raccontato dal bolognese. "Sto male, sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni" disse. In seguito svelò che poco prima della rottura il rapporto si era incrinato, colpa anche della gelosia.

La relazione tra Luca Onestini e Soleil Sorge, conosciuta a Uomini e Donne

Ancor prima del Grande Fratello VIP nel 2017, Luca Onestini partecipò a Uomini e Donne in qualità di tronista. Dopo un lungo percorso scelse Soleil Sorge, che gli rispose sì ma la loro storia durò pochi mesi: non appena iniziò l'avventura nel reality, allora condotto da Ilary Blasi, chiusero i rapporti. L'italo americana lo lasciò con una lettera, poi iniziò a frequentare Marco Cartasegna.