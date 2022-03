Luca Onestini è di nuovo single: “Dormo in hotel, Cristina non mi vuole più a casa” Sarebbe finita la relazione tra Onestini e la fidanzata Cristina Porta. L’ex gieffino racconta di aver deciso spontaneamente di dormire in hotel da qualche giorno per “togliere il disturbo”.

A cura di Giulia Turco

Luca Onestini e la fidanzata Cristina Porta si sono lasciati. Lo ha annunciato l'ex concorrente del GFVip che da tempo vive in Spagna, dove ha intrapreso una carriera nel mondo dei reality. La storia d'amore con Cristina era iniziato proprio in tv, nel 2021, durante il programma spagnolo al quale avevano partecipato insieme, Secret Story. Onestini veniva dalla relazione finita con Ivana Mrazova. A giudicare dal suo racconto però, anche questa storia sarebbe ormai giunta al capolinea.

Il racconto di Onestini e la versione di Cristina

È un botta e risposta via social quello tra Luca Onestini e Cristina, che da qualche tempo si sarebbero allontanati. Lei, giornalista sportiva e conduttrice per Mediaset in Spagna, si sfoga su Twitter raccontando ai fan la sua solitudine: “Mi sento sola, questa è la verità. Ma apprezzo tutto l’affetto che mi state dando”. Onestini ribatte su Instagram, raccontando la sua versione sulla rottura: "Se la mia presenza dà fastidio, io preferisco togliere il disturbo. Sono in hotel da ieri, PER MIA DECISIONE, sia chiaro. Devo sopportare che non mi si risponda nemmeno al telefono. E se lo si fa è solo per dirmi di non tornare a casa, quando era ciò che io avrei voluto di più", scrive l'ex gieffino.

Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola sì, ha tempo. Quando è stata lei a dirmi di non tornare a casa fino alle 5 per evitare di vedermi. Mi fa davvero male tutto questo e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e deciso che così non si può andare avanti. Che ogni continui per la sua strada separatamente.

La storia d'amore iniziata sotto i riflettori

La storia d’amore tra Cristina Porta e Luca Onestini è iniziata a ottobre del 2021, durante la loto partecipazione allo show spagnolo Secret Story. La loro vicinanza e le effusioni furtive scambiate sotto le lenzuola avevano lasciato profondamente turbata Ivana Mrazova, l’ex fidanzata di Onestini, che aveva definito “imbarazzanti” le immagini trasmesse in tv. L’ex gieffino aveva poi vinto il reality, portando a casa la cifra di 50.000 euro e dedicando il traguardo proprio a Cristina: "Ha aggiustato il mio cuore, ora credo di nuovo nell’amore”, diceva.