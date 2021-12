Luca Onestini vince il reality spagnolo, alla fidanzata Cristina: “Hai aggiustato il mio cuore” L’ex concorrente del GF Vip ha vinto il reality show spagnolo Secret Story, portando a casa la cifra di 50.000 euro e battendo al photofinish Cristina Porta, con cui è iniziata una storia d’amore.

A cura di Andrea Parrella

Luca Onestini trionfa in Tv in Spagna. L'ex concorrente del GF Vip ha vinto il reality show spagnolo Secret Story, portando a casa la cifra di 50.000 euro e battendo al photofinish Cristina Porta e Jesus e Dani, i Gemeliers. Proprio con Cristina Porta Onestini aveva stretto molto i rapporti e dopo un'amicizia profonda quella tra loro è diventata una vera e propria relazione.

Onestini e la storia con Cristina Porta

"Ha aggiustato il mio cuore", ha detto Onestini dedicando in un certo senso la vittoria a Cristina, "ora credo di nuovo nell'amore". Reduce dalla rottura dolorosa con Ivana Mrazova, che pure aveva conosciuto nel corso del Grande Fratello Vip e con la quale era nata una lunga relazione, Luca Onestini era arrivato a Secret Story da single. Oltre a queste parole, ha voluto dedicare la vittoria a sua nonna. L'ex Uomini e Donne, il programma che lo ha lanciato, è diventato un vero e proprio professionista dei reality, visto che mesi fa aveva preso parte anche a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, insieme a suo fratello Gianmarco.

Come funziona Secret Story, il reality vinto da Onestini

Il reality show in questione, in onda su Telecinco, è Secret Story, una sorta di versione "investigativa" del Grande Fratello. Il programma vede infatti i concorrenti costretti a una convivenza forzata in una casa, filmati 24 ore su 24. Il bello è che, a differenza del GF, ognuno di loro ha un segreto personale, che gli altri inquilini hanno il compito scoprire. Onestini, che parla un ottimo spagnolo ed è già apparso sulla tv iberica come ospite per sostenere il fratello, aveva condiviso la sua gioia sui social alla notizia della partecipazione al programma.