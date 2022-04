Luca Onestini sulla rottura con Cristina Porta: “Controllava le ragazze che seguivo sui social” Luca Onestini ha svelato alcuni retroscena sulla fine della sua storia con Cristina Porta, nata durante l’esperienza a Secret Story e finita circa un mese dopo. Tra i motivi ci sarebbe la gelosia di lei, al limite della possessione.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Onestini è tornato a parlare della fine della sua storia con Cristina Porta, nata durante la loro partecipazione a Secret Story (quasi una versione spagnola del Grande Fratello). L'ex gieffino, fratello di Gianmarco Onestini, sui social aveva raccontato di aver messo un punto alla loro relazione, decidendo spontaneamente di dormire in hotel e " togliere il disturbo" da casa. Ora, a distanza di un mese, Onestini ha svelato alla rivista spagnola Lecturas alcuni retroscena sulla rottura.

Le presunte cause della rottura

Stando a quanto ha raccontato al magazine spagnolo, l'ex naufrago starebbe passando uno dei periodi più bui della sua vita dopo la fine della storia con Cristina Porta. Negli ultimi tempi passati insieme, le discussioni erano diventate ormai parte della quotidianità, così come la gelosia di lei, che era al limite della possessività. "Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”, ha raccontato Onestini, sostenendo quindi che la fidanzata controllasse con scrupolo ogni ragazza da lui seguita sui social, trasformando così ogni pretesto in una buona occasione per litigare. Addirittura, stando alle parole dell'ex naufrago, lei sarebbe stata sul punto di lasciarlo per aver pubblicato nelle sue storie Instagram la foto del cane di Ivana Mrazova, sua ex fidanzata.

La storia nata davanti alle telecamere

La storia d’amore tra Cristina Porta e Luca Onestini è iniziata nell'ottobre del 2021, durante la partecipazione allo show spagnolo Secret Story. La loro vicinanza e le effusioni furtive scambiate sotto le lenzuola avevano lasciato profondamente turbata Ivana Mrazova, l’ex fidanzata di Onestini, che aveva definito “imbarazzanti” le immagini trasmesse in tv. L’ex gieffino aveva poi vinto il reality, portando a casa la cifra di 50.000 euro e dedicando il traguardo proprio a Cristina, con la quale nel frattempo aveva iniziato una vera e propria relazione: "Ha aggiustato il mio cuore, ora credo di nuovo nell’amore”.