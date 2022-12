Chi è Nicole Murgia, attrice e concorrente del Gf Vip 7 Nicole Murgia è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7. É un’attrice, è originaria di Roma e ha 29 anni. In passato è stata sposata con Andrea Bertolacci dal quale ha avuto due figli. É finita la centro del gossip perché suo fratello Andrea Murgia aspetta un figlio dall’ex tronista Vittoria Deganello, sua amica.

A cura di Elisabetta Murina

Nicole Murgia è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Attrice, 29 anni, è entrata nella Casa durante la puntata del 17 dicembre. In passato è stata sposata con il calciatore Andrea Bertolacci, dal quale ha avuto due figli, Lucas e Matias. Di recente è finita al centro dei gossip per via di Vittoria Deganello, ex tronista di Uomini e Donne, che ora aspetta un figlio da suo fratello Alessandro Murgia.

Chi è Nicole Murgia, attrice e concorrente del GF Vip

Nicole Murgia ha 29 anni ed è originaria di Roma. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo da bambina, quando ha partecipato alla seconda stagione della fiction Don Matteo e Rivoglio i miei figli. Nel corso della sua carriera ci sono poi state diverse fiction e film come Nati Ieri, Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek. Il ruolo che l'ha consacrata al pubblico è stato quello di Cristina nel telefilm Tutti pazzi per Amore. Per questa sua interpretazione, nel 2010, è stata premiata con il Gran Prix di Alghero, mentre nel 2013 ha ricevuto l'Oscar dei giovani.

Nicole Murgia

Nicole Murgia è single dopo il matrimonio finito Andrea Bertolacci

Nel 2015, due giorni prima di Natale, Nicole Murgia è convolata a nozze con il calciatore professionista Andrea Bertolacci, che proprio in quell'anno ha giocato nella Nazionale Italian. Dal loro matrimonio, arrivato dopo un fidanzamento lungo quattro anni, sono nati due figli: Matias e Lucas, che oggi hanno rispettivamente cinque e tre anni.

Nicole Murgia e Andrea Bertolacci al loro matrimonio nel 2015

Cosa è successo tra Nicole Murgia, il fratello Alessandro e Vittoria Deganello

Di recente Nicole Murgia è finita al centro del gossip per via della vita sentimentale di suo fratello Alessandro, calciatore professionista. Il ragazzo aspetta un figlio da Vittoria Deganello, ex di Uomini e Donne, con la quale ha avuto un flirt mentre era già impegnato con Eleonora Mazzarini. Non solo: con quest'ultima aveva da poco avuto un altro figlio. La notizia della gravidanza di Vittoria Deganello ha fatto parecchio discutere e ha spinto Nicole a intervenire in difesa del fratello: "Se parlassi io, crollerebbero palazzi". Stando ai recenti rumors, Alessandro Murgia vorrebbe essere un padre presente per il futuro bebè, nonostante non sia intenzionato a tornare insieme a Vittoria Deganello.