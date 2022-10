“Alessandro Murgia si occuperà della figlia avuta da Vittoria Deganello, ma non torneranno insieme” Stando al gossip più recente, “Murgia si sarebbe lasciato con la moglie e madre dei suoi figli”. Inoltre il calciatore non avrebbe intenzione di tornare ad essere una coppia con Vittoria Deganello, ma comunque di comportarsi da padre presente per la figlia.

A cura di Giulia Turco

Vittoria Deganello sarà presto mamma, ma al suo fianco non ci sarà Alessandro Murgia. L’identità del padre della bimba che nascerà non è mai stata confermata ufficialmente dai due, ma i continui riferimenti hanno lasciato intendere che sia proprio lui ad aver avuto una storia con Deganello nonostante avesse una compagna Eleonora Mazzarini, dalla quale aveva appena avuto il secondo figlio.

Murgia ed Eleonora Marazzini si sarebbero lasciati definitivamente

Un fatto tanto grave da aver portato alla rottura della sua famiglia. A distanza di qualche mese, poco dopo il gender reveal che ha annunciato il sesso della figlia di Deganello, l’esperto di gossip Alessandro Rosica assicura che il calciatore e la sua ex compagna Eleonora Mazzarini non torneranno insieme: “Murgia si sarebbe lasciato con la moglie e madre dei suoi figli”. Inoltre, nonostante la totale assenza dalla vita dell’ex corteggiatrice, Murgia avrebbe deciso di essere un padre presente per la bambina che verrà: “Ha deciso di prendersi le proprie responsabilità. Sarà dunque padre a tutti gli effetti delle bimba in grembo alla sua ex Deganello”.

La posizione della sorella Nicole Murgia

In difesa del calciatore era intervenuta la sorella Nicole Murgia, che insieme ad Alessandro aveva disattivato i suoi social dal momento che la notizia della gravidanza aveva iniziato a circolare. Pochi giorni fa ha ripreso possesso del suo profilo: “Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere. Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo”. Nel frattempo Vittoria Deganello ha festeggiato in famiglia il gender reveal della piccola che nascerà, ammettendo di provare un senso di tristezza per la mancanza di un compagno al suo fianco: "Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco".