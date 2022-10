Vittoria Deganello buca da sola il palloncino del gender reveal, il padre della figlia resta assente Vittoria Deganello ha condiviso il video del gender reveal organizzato per lei dagli amici e dai suoi familiari. Ha bucato da sola, e non in coppia come in genere accade, il palloncino che ha svelato che aspetta una bambina, Ancora assente il padre di sua figlia.

A cura di Stefania Rocco

È un video dolcissimo e di forte impatto quello condiviso da Vittoria Deganello su Instagram. La modella e influencer ha reso di dominio pubblico il filmato del gender reveal organizzato per lei dalle amiche e dai suoi familiari. Vittoria, a testa alta e circondata dalle persone che le vogliono bene da sempre, ha bucato da sola il palloncino che ha svelato il sesso della bambina che aspetta, una femmina. Non lo ha fatto in coppia, come in genere accade in questi casi.

Vittoria Deganello: “Sto affrontando la gravidanza da sola”

È stata la stessa Vittoria a condividere con i suoi follower il fatto di stare vivendo da sola la sua gravidanza. L’uomo con il quale ha concepito la bambina che aspetta non è accanto a lei e Deganello ha preferito non rendere pubblico il suo nome. “Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt'ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l'amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta”, aveva scritto tra le sue Instagram stories svelando che avrebbe portato avanti questa gravidanza senza avere accanto il padre di sua figlia.

L’ultima storia nota è quella con Alessandro Murgia

Vittoria non ha mai voluto dare indicazioni circa l’identità del padre di sua figlia. L’ultima relazione sentimentale nota dell’influencer è stata quella con il calciatore Alessandro Murgia che, tuttavia, Vittoria non ha mai pubblicamente collegato alla sua gravidanza. La relazione tra i due non è stata esente da critiche. Si sarebbero innamorati poco dopo la nascita del secondo figlio avuto da Murgia dalla ex compagna Eleonora Mazzarini. Ad attaccare pubblicamente Vittoria fu la madre di Eleonora che confermò indirettamente la relazione con Murgia. Relazione che adesso sembrerebbe essere finita.