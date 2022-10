Vittoria Deganello incinta: “Mesi durissimi, non avrei mai voluto affrontare la gravidanza sola” Vittoria Deganello a un giorno dall’annuncio della gravidanza racconta di viverla da single: “Non è facile” racconta ai suoi follower ma “dentro di me ho la gioia più grande della mia vita”. Stando ai rumors il padre sarebbe Alessandro Murgia il cui profilo Instagram non risulta più attivo.

A cura di Gaia Martino

Vittoria Deganello, che ieri ha annunciato di essere incinta con un video su Instagram, fa luce riguardo la sua situazione sentimentale. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne la scorsa estate avrebbe avuto un flirt con Alessandro Murgia, il calciatore che avrebbe lasciato la compagna Eleonora Mazzarini da cui aveva avuto due figli, per lei. Qualcosa tra loro sarebbe però andato storto, "quando lei è rimasta è incinta lui è scappato" è stata la segnalazione diffusa dall'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano. Sebbene nessuno dei due abbia mai confermato i rumors, risposero ad alcuni utenti Instagram che parlavano della loro presunta relazione chiedendo di rispettare la loro privacy: "Non parlate a caso" scrisse lei tra le stories a giugno. Oggi si ritrova nel pieno di una gravidanza, iniziata quattro mesi fa, single.

Le confessioni di Vittoria Deganello incinta

Questa mattina Vittoria Deganello ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi follower su Instagram. Ha raccontato di essere entrata nel quarto mese di gravidanza, e di essere emozionata nonostante "l'ansia perenne per ogni cosa". Dovrebbe partorire il 25 aprile, "sarà Toro, più testarda/o della madre" ha scritto, prima di aprire il discorso riguardo la vita sentimentale.

"Non è un periodo facile, ma ho la cosa più bella del mondo dentro di me e la gioia più grande nella vita di una donna. E lei/lui mi saprà dare l'amore e la forza per superare tutto" ha confessato. Poi ha risposto ad un utente che le ha chiesto "Non pensi che un figlio abbia bisogno di una famiglia serena e unita?":

Questo messaggio per me è di una superficialità grande. Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt'ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l'amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta.

Alessandro Murgia ha rimosso l'account Instagram

Mentre prima risultava essere attivo, il suo profilo Instagram al momento non è esistente. Alessandro Murgia avrebbe deciso di lasciare il mondo dei social viste le critiche mosse nei suoi confronti. Se il gossip circolato è vero, avrebbe deciso di lasciare Vittoria Deganello non appena scoperta la gravidanza. Rumors e voci che non sarebbero state confermate da nessuno dei diretti interessati. Stesso discorso varrebbe per la sorella del calciatore, Nicole Murgia, che intervenne anche sulla questione al tempo: il suo account Instagram al momento risulta inattivo.