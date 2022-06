“Vittoria Deganello, ex di UeD, con un calciatore impegnato”, la sorella di lui: “Non c’entro” Si rincorrono le indiscrezioni circa un flirt in corso tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia, centrocampista del Perugia legato alla modella Eleonora Mazzarini dalla quale ha avuto due figli.

A cura di Stefania Rocco

Vittoria Deganello è un volto noto tra gli appassionati di Uomini e Donne. Ex corteggiatrice, fu la scelta di Mattia Marciano, al quale è stata legata per qualche mese. Ma da giorni si rincorrono in rete una serie di indiscrezioni relative a una sua presunta vicinanza ad Alessandro Murgia, centrocampista del Perugia. A parlarne apertamente è l’influencer Deianira Marzano secondo la quale tra i due ci sarebbe storia nata grazie alla complicità di Nicole, sorella di lui e amica di lei. Si muovono in questo senso anche decine di commenti pubblicati sotto le foto postate da Vittoria su Instagram (al momento, probabilmente a causa degli insulti, Vittoria ha disattivato i commenti sotto i suoi post), frasi che fanno riferimento alla sua relazione con il calciatore che risulterebbe già legato a un’altra donna, la compagna Eleonora Mazzarini. I due hanno recentemente avuto il loro secondo figlio.

Vittoria Deganello: “Non parlate senza sapere”

A dimostrare che le voci relative a una sua relazione con Murgia sono arrivate anche alla diretta interessata è una Instagram story pubblicata qualche ora fa. “Non conoscete, non sapete, non parlate a caso”, ha scritto l’ex corteggiatrice senza fare nomi. Una frase che sembra fare riferimento proprio agli attacchi ricevuti dalla donna nelle ultime ore.

Nicole, sorella di Alessandro Murgia: “Non c’entro”

A dare maggiormente credito alla vicenda è la dichiarazione comparsa invece sul profilo di Nicole, sorella di Alessandro Murgia. La donna era stata descritta in rete come amica di Vittoria, colei che avrebbe favorito la conoscenza tra i due. Nicole non smentisce la notizia della presunta relazione, invita quanti la seguono a rispettare la privacy del fratello nel rispetto dei suoi due figli ma, soprattutto, nega ogni coinvolgimento: