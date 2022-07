LDA confessa a Lorella Cuccarini di avere una fidanzata: “Sono molto preso da lei” Confessioni amorose nel salotto di Dimmi di te: LDA è stato ospite di Lorella Cuccarini ed ha raccontato della sua vita oggi, del forte legame creato con i suoi ex compagni d’avventura ad Amici Alex, Albe e Nunzio e poi ha confessato di essere impegnato con una ragazza.

A cura di Gaia Martino

L'ex allievo di Amici 21 LDA rivede l'insegnante del talent show Lorella Cuccarini che l'ha intervistato nella rubrica Dimmi di te. Il giovane oggi impegnato nei tour firma copie in giro per l'Italia, ha ricordato la bellissima esperienza nel programma di Maria De Filippi che l'ha reso famoso e gli ha dato l'opportunità di creare nuovi rapporti sinceri, come quelli con Alex, Albe e Nunzio. Il figlio di Gigi D'Alessio ha raccontato del suo album, LDA, che parla d'amore, confessando ora di essere oggi impegnato con una ragazza.

La confessione di LDA

In una lunga intervista con Lorella Cuccarini, LDA ha raccontato della sua vita oggi, di quanto sia cambiata grazie ad Amici di Maria De Filippi. Sta vivendo un periodo molto felice nonostante la stanchezza dei lunghi viaggi che fa ogni giorno per raggiungere i suoi fan sparsi per l'Italia. Il suo album, LDA, parla d'amore, di una relazione che è stata segnata da alti e bassi.

L'album si chiama LDA perchè racconta la mia storia, in questo caso la mia storia d'amore. Ogni canzone nel disco racchiude una sfumatura, come una giostra che sale e scende. Le esperienze ci fanno crescere, se riguardo una storia passata oggi, la vedo con occhi diversi.

Alla domanda di Lorella Cuccarini se oggi è innamorato, ha confessato di avere una ragazza di cui è molto preso.

Per me "innamorato" è un parolone, sono molto interessato a una persona. È una bellissima persona, ci stiamo conoscendo.

Il rapporto con Albe e Alex

LDA ha raccontato del bene che lo lega ad Alex, Albe e Nunzio. I tre ex allievi sono coloro che gli sono stati più vicino nei momenti di difficoltà: tutt'oggi si sentono, scherzano insieme, si confrontano sul lavoro.