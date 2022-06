LDA canta Quello che fa male, tra la folla anche l’ex fidanzata che scoppia in lacrime L’ex allievo di Amici LDA ha cantato sul palco del Pizza Village a Napoli. Tra la folla c’era anche la sua ex fidanzata Emanuela Pennino che è stata ripresa in lacrime durante l’esibizione di Quello che fa male, ma ha chiarito: “Piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente per lui”

Due sere fa l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi LDA si è esibito sul palco del Napoli Pizza Village, la "pizzeria all'aperto" organizzata sul Lungomare di Via Caracciolo che vede la partecipazione di tanti artisti. Con un medley dei suoi successi il figlio di Gigi D'Alessio ha raccolto ai piedi del palco migliaia di persone e tra queste anche la sua ex fidanzata, Emanuela Pennino. Una fan del cantante ha ripreso la ragazza tra la folla nel momento in cui, durante l'esibizione sulle note di Quello che fa male, si è commossa e non è riuscita a trattenersi dal piangere. Pensavano che le lacrime fossero legate alla fine della relazione ma la giovane ha chiarito: "Piangevo per l'emozione".

Il video di LDA che canta con l'ex fidanzata tra la folla

Un utente su Tik Tok ha reso pubblico il video nel quale viene ripresa Emanuela Pennino al concerto di LDA al Napoli Pizza Village. Durante l'esibizione sulle note di Quello che fa male, la giovane tra la folla appare visibilmente commossa, con un fazzolettino tra le mani. "Pov: sei l'ex fidanzata di LDA che non ha superato la fine della relazione" ha scritto la proprietaria del video sostenendo che la giovane stesse piangendo per la separazione dal cantante.

Al post su Tik Tok però Emanuela Pennino ha replicato, chiarendo che le sue erano lacrime di emozione per il successo conquistato dal suo ex. "Hahahhaha ma non piangevo per lui , piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui" sono le sue parole scritte in un commento.

Chi è Emanuela Pennino, ex fidanzata di LDA

Su Tik Tok è popolare, Emanuela Pennino vanta oltre 44 mila follower e con loro condivide quotidianamente video di sé mentre balla. Su Instagram sono presenti alcune foto di coppia con LDA, il suo ex fidanzato, ma l'ultima pubblicata risale ad aprile 2021. Prima ancora la giovane faceva gli auguri al fidanzato, precisamente il 27 marzo 2021, il giorno in cui ha compiuto 18 anni: "Auguri amore mio. Spero che con il tempo tutti i tuoi sogni si possano avverare. E nel frattempo io sarò sempre vicino a te a sostenerti, ti amo tanto". E stando ai fatti ha mantenuto la sua parola. Nonostante la loro storia sia finita, per cause sconosciute, Emanuela Pennino ha partecipato al concerto di Luca D'Alessio a Napoli e non è riuscita a trattenere l'emozione per il successo raggiunto. Sul suo profilo Facebook, nella descrizione, fa sapere di essere una modella per il brand Dsquared e di essere nata il 5 gennaio.