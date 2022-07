Lorella Cuccarini e la lite mai risolta con Heather Parisi: “Mi ha bloccata su tutti i social” Tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi non è mai tornato il sereno, qualora ci fosse mai stato. Le due donne dopo la polemica nel 2016 e il duro scontro social nel 2018 non avrebbero mai chiarito: l’insegnante di Amici ha raccontato che la collega l’ha bloccata sui social.

A cura di Gaia Martino

Lorella Cuccarini e Heather Parisi, dopo quella polemica nel 2016, non hanno mai più ricucito i rapporti. A separarle furono motivi di lavoro: la Parisi denunciò il trattamento impari subito per il programma Nemicamatissima, che le vide entrambe protagoniste, sostenendo di aver avuto un trattamento differente rispetto a quello riservato per la sua collega. Ma tra loro non ci sarebbe mai stato un legame prima di allora, la rivalità potrebbe risalire al lontano 1985, anno in cui Pippo Baudo scelse la Cuccarini per Fantastico, anziché la ballerina americana che negli ultimi anni disse la sua: "Siamo agli antipodi, per stili di vita, modo di ballare, per carattere e per convinzioni personali". A distanza di anni le acque non si sarebbero affatto calmate: Heather Parisi avrebbe bloccato la sua collega sui social.

Il gesto di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini intervistata da La Nuova Sardegna è tornata a parlare della collega con la quale non è mai andata d'accordo. Dopo la polemica nel 2016 e lo scontro sui social nel 2018 i dissapori sarebbero rimasti: "Mi ha bloccata su tutti i social" ha dichiarato l'insegnante di Amici, come riportato da Leggo, che grazie a Maria De Filippi "Sta vivendo una nuova giovinezza".

Nulla di cui meravigliarsi, Heather Parisi a Verissimo nel 2019, sottolineò che per lei la Cuccarini non aveva alcuna valenza: "Non è niente per me, provo indifferenza. Non fa parte della mia vita".

Lorella Cuccarini sarà ancora prof ad Amici

Dopo il successo degli scorsi anni, Lorella Cuccarini sarà ancora coach nel talent show di Maria De Filippi. Dopo la cattedra di danza e una stagione come prof di canto, tornerà a dispensare i suoi consigli agli allievi di Amici. Dovrebbe essere nuovamente insegnante di canto, come da lei dichiarato, e il suo collega confermato dovrebbe essere Rudy Zerbi. Le novità riguardano Veronica Peparini e Anna Pettinelli: le due dovrebbero lasciare il programma e far spazio ad Arisa e Emanuel Lo.