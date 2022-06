Lorella Cuccarini tornerà ad Amici: “Proseguirò come coach, quasi sicuramente per il canto” Lorella Cuccarini si impegnerà a dividersi tra teatro e tv per la prossima stagione. “Nessun problema”, assicura. “Ho trovato un accordo con il programma, sarò ancora coach ad Amici”.

A cura di Giulia Turco

Lorella Cuccarini sarà di nuovo coach ad Amici per l’edizione 2022-2023. Dopo la cattedra di danza e una stagione come coach di canto, la conduttrice tornerà ad insegnare ai giovani cantanti arruolati nel talent show di Maria De Filippi. Lo ha confermato nel corso di un’intervista a Leggo, lasciando ipotizzare che al suo fianco verrà riconfermato anche il ballerino Raimondo Todaro e che dunque rivedremo in una nuova versione la coppia esplosiva dei Cucca-Todo.

Lorella Cuccarini riconferma la sua esperienza ad Amici

Continuerà a dividersi tra la tv e il teatro, Lorella Cuccarini, che per la prossima stagione sarà protagonista sul palcoscenico del Brancaccio di Roma nel musical “Rapunzel” per il ruolo di Madre Gothel. “Nessun problema”, assicura la conduttrice, che non mette in dubbio la sua presenza ad Amici. “Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato con il programma”, spiega.

Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto.

I coach di Amici 2022-2023, chi ci sarà

Non è ancora stata confermata invece la presenza nel team di Raimondo Todaro, che comunque non ha escluso l’ipotesi del suo ritorno. Il bilancio della sua prima esperienza è stato più che positivo. Per il resto, mentre Rudy Zerbi, la maestra Celentano e la sua “rivale” Veronica Peparini restano pilastri incrollabili della trasmissione, a finire in bilico per la prossima edizione è Anna Pettinelli per la cattedra di Canto. È già partito il toto nomi su chi potrebbe sostituirla e Il Messaggero è pronto ad assicurare che si tratterà di Michele Bravi.