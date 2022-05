Amici 22 in onda a settembre: il primo allievo della nuova edizione del talent di Maria De Filippi Fervono i preparativi per Amici 2022 – 2023. Il talent di Maria De Filippi tornerà in televisione a settembre e, nel cast, c’è già un concorrente ufficiale.

A cura di Daniela Seclì

Maria De Filippi e Mattia Zenzola

Il talent Amici si è concluso da poco più di due settimane, ma già fervono i preparativi per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Sul sito Witty Tv, infatti, è già disponibile il modulo da compilare per partecipare ai casting e tentare di conquistare un banco. Dunque, tutti coloro che ritengono di possedere un talento nel canto o nel ballo, possono iniziare ad accarezzare il sogno di essere i successori di Luigi Strangis.

Mattia Zenzola è il primo allievo di Amici 22

Raimondo Todaro credeva tantissimo nel talento di Mattia Zenzola. Per difenderlo, il maestro di ballo ha litigato spesso con la collega Alessandra Celentano. Purtroppo, però, il ballerino ha avuto un grave infortunio prima ancora di avere la possibilità di accedere alla fase serale di Amici 21. Dopo aver tentato in tutti i modi di recuperare, è apparso chiaro a tutti che il giovane non potesse continuare il suo percorso. Raimondo Todaro, con il referto medico in mano, gli diede la brutta notizia: "Mi dispiace, dovrai fare uno stop dai due ai tre mesi. Però ci hai provato". Il giovane, davanti alla prospettiva di dovere abbandonare la scuola, non nascose il suo dispiacere: "Interrompere questo sogno così è bruttissimo". Così, Raimondo Todaro gli comunicò la bella notizia: "A settembre riavrai un banco. Avrai una seconda chance che potrai sfruttare al meglio". Quindi, salvo colpi di scena, Mattia Zenzola sarà il primo concorrente ufficiale di Amici 2022 – 2023.

Amici torna a settembre

Come sempre, il talent condotto da Maria De Filippi, tornerà in televisione a settembre. Al momento non è dato sapere la data precisa. È possibile che il talent cominci sabato 10 settembre o la settimana successiva, sabato 17 settembre. Man mano che la data di partenza si avvicinerà, di certo verranno diffuse le prime notizie sul cast e sui professori.