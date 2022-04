Raimondo Todaro non esclude il bis ad Amici, Milly Carlucci è acqua passata Dopo un’edizione scoppiettante che ha dato vita alla coppia vincente dei “Cucca-Todo”, Raimondo Todaro potrebbe tornare il prossimo anno ad Amici. Al momento d’altronde non sembra esserci margine per un ritorno in casa Rai.

A cura di Giulia Turco

Raimondo Todaro potrebbe tornare anche il prossimo anno ad Amici, nulla è escluso. L’insegnante di latino è stato una novità assoluta per il talent show di Maria de Filippi e, in coppia con Lorella Cuccarini, hanno formato un team davvero esplosivo. Molto probabile dunque che la padrona di casa gli proponga di rinnovare la sua presenza anche il prossimo anno. Todaro, dal canto suo, si è detto disposto a tornare. Sempre a patto che non lo richiami indietro Milly Carlucci.

Il rapporto tra Raimondo Todaro e Maria

“Sono molto contento, la mia prima esperienza ad Amici sta andando molto bene”, ha confessato Raimondo Todaro in un’intervista a SuperGuidaTv. Incalzato sulla possibilità di un ritorno il prossimo anno, non si è più di tanto sbilanciato: “Mancano ancora cinque puntate, intanto penso a finire questa edizione poi vedremo”, ma il bilancio è assolutamente positivo. “Maria mi ha chiamato e la cosa mi ha onorato”, continua il ballerino. “Mi ha detto prima di parlarne con Milly Carlucci, non voleva mettermi in difficoltà”, spiega. “Milly è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”. Nessun rancore con la conduttrice Rai dunque. “Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che il mio non è un tradimento, ma un salto”.

Milly Carlucci si è lasciata Todaro alle spalle

Per quanto Todaro neghi ogni possibilità di astio con Milly Carlucci, la scorsa estate la conduttrice non sembrava averla presa poi così bene. Intervistata sull'addio del ballerino dal suo programma, la padrona di casa di Ballando con le stelle aveva storto parecchio il naso e aveva fatto sapere di voler andare avanti, lasciandosi alle spalle per sempre il capitolo Todaro. "Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più [..]. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo".