Vittoria Deganello incinta , la sorella di Alessandro Murgia: “Se parlassi, crollerebbero palazzi” Chiedono a Nicole, sorella di Alessandro Murgia, di commentare la gravidanza di Vittoria Deganello che avrebbe avuto una recente storia con il fratello Alessandro. “Non parlo perché potrei far crollare i palazzi”, scrive lei.

A cura di Stefania Rocco

Vittoria Deganello sta portando avanti da sola la sua gravidanza. Ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer, ha rivelato solo di recente di essere rimasta incinta ma non ha voluto svelare l’identità del padre della bambina che aspetta. Non ha nemmeno mai smentito che si tratti di Alessandro Murgia, nonostante migliaia di commenti ricevuti sui social in tal senso. Alessandro è il suo ultimo compagno noto e la loro relazione provocò forti malumori in rete. In seguito alla notizia della gravidanza di Vittoria, Alessandro e la sorella Nicole Murgia, attrice, decisero di disattivare i rispettivi profili Instagram. Nicole, però, è tornata oggi sui social e ne ha immediatamente approfittato per commentare la vicenda.

Che cosa ha scritto Nicole Murgia della gravidanza di Vittoria Deganello

Postando il messaggio ricevuto in privato da un utente (“Ricompari dal nulla su Instagram, non hai niente da aggiungere sulla triste, imbarazzante e irresponsabile scelta di tuo fratello? Che tristezza”, era il testo), Nicole ha deciso di uscire allo scoperto. E le sue parole sembrerebbero voler suggerire che ci sia dell’altro dietro questa intricata storia: “Neanche da tre ore sui social e già comincio a ricevere messaggi del genere. Non parlerò di questa vicenda, non risponderò a nessun messaggio a riguardo. Dico solo una cosa. I social non sono la vita reale. Non parlo perché potrei far crollare palazzi. Tempo al tempo”.

Vittoria Deganello: “Non avrei voluto vivere la gravidanza da sola”

Vittoria, dal canto suo, ha ammesso di stare portando avanti la gravidanza da sola. Al gender reveal, ad esempio, ha scoppiato da sola il palloncino che le ha rivelato di aspettare una bambina. Ha invece motivato così l’assenza del compagno al suo fianco: