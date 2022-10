L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello è incinta, l’annuncio: “Io e te” Vittoria Deganello è incinta, lo ha annunciato su Instagram poche ore fa: “Io e te, ti amo” ha scritto come testo del video della prima ecografia. Mistero sul padre: potrebbe essere Alessandro Murgia, il calciatore con il quale avrebbe avuto una relazione segreta in estate.

A cura di Gaia Martino

Vittoria Deganello è incinta, lo ha appena comunicato ai suoi fan su Instagram con un video in cui mostra la prima ecografia. Negli ultimi mesi l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto chiacchierare il mondo del gossip per la sua presunta relazione "fantasma" con il calciatore Alessandro Murgia, che aveva lasciato la compagna Eleonora Mazzarini, dalla quale aveva avuto due figli, per lei. Qualcosa potrebbe però essere andato storto perché il post dell'ex volto del dating show non parla di papà, "Io e te" scrive.

L'annuncio di Vittoria Deganello

Con un post su Instagram ha annunciato di essere incinta. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu scelta dall'allora tronista Mattia Marciano ha condiviso il video dell'ecografia svolta pochi giorni fa, lo scorso 11 ottobre. Vittoria Deganello con la canzone Piccola stella di Ultimo come sottofondo e la frase "Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo. Io e te…. Ti amo", mostra per la prima volta il bebé che porta in grembo.

Non c'è alcun tag che possa ricondurre al padre del suo primo figlio, ma in molti pensano si tratti di Alessandro Murgia, l'uomo con il quale avrebbe avuto una storia segreta fino a pochi mesi fa. Nell'immagine dell'ecografia risulta ben visibile la data di inizio gravidanza, 12/07/2022: in quel periodo circolava il gossip sulla loro presunta storia.

Il gossip con Alessandro Murgia

La scorsa estate Vittoria Deganello e Alessandro Murgia hanno fatto chiacchierare il mondo del gossip per una presunta love story nata tra loro che ha destato non poca curiosità. Lui avrebbe lasciato Eleonora Mazzarini, madre dei due suoi figli, per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: "Parlate senza sapere" rispose a un utente su Instagram dopo che scoppiò la polemica che giudicava la Deganello come "sfasciafamiglie". Anche lei commentò i fatti, "Non conoscete, non sapete, non parlate a caso" scrisse tra le stories. A fornire ulteriori chiarimenti sulla loro relazione Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online, che mostrò alcune chat di talpe che le informavano che i due si erano lasciati, "lui appena ha saputo della gravidanza è scappato" le parole di una fonte vicina alla Marzano. Nessuna conferma o smentita è mai arrivata da parte dei diretti interessati.