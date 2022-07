Alessandro Murgia con Vittoria Deganello, la ex Eleonora Mazzarini: “Accaduti fatti molto gravi” Eleonora Mazzarini rompe il silenzio dopo la notizia del flirt tra l’ex compagno Alessandro Murgia e Vittoria Deganello. La modella e il calciatore hanno avuto il secondo figlio solo pochi mesi fa.

A cura di Stefania Rocco

È rimasta in silenzio per settimane Eleonora Mazzarini, ex compagna di Alessandro Murgia. Ha preferito mantenere un basso profilo mentre sui social crescevano le segnalazioni relativa a una relazione tra il calciatore – padre dei suoi due figli – e Vittoria Deganello. Ma un intervento dello stesso Alessandro in difesa di Vittoria l’ha spinta a uscire allo scoperto e a confermare che quel legame è finito “per fatti gravi”.

La madre di Eleonora a Vittoria Deganello: “Sempre nuda”

Sono settimane che si rincorrono in rete i rumors relativi alla relazione tra Vittoria e Murgia. L’uomo, diventato per la seconda volta padre grazie alla compagna Eleonora solo pochi mesi fa, starebbe frequentando la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer. Una versione indirettamente accreditata anche dalla sorella di lui. A confermare il pettegolezzo è stato un commento pubblicato dalla madre di Eleonora sotto una foto postata da Vittoria su Instagram. “Ma sì, sempre nuda. Così Murgia si ingelosisce”, aveva scritto la donna sotto una foto in cui Deganello compariva in costume. Quel commento – poi cancellato da Vittoria – ha nuovamente inasprito le critiche rivolte alla giovane sui social. Insultata e definita una “sfasciafamiglie”, a sostenere Vittoria è arrivat proprio Murgia che su Instagram, in risposta ai numerosi attacchi contro la presunta nuova compagna, ha scritto: “Parlate senza sapere”.

La madre di Eleonora Mazzarini commenta una foto di Vittoria Deganello

Alessandro Murgia difende Vittoria Deganello

La versione di Eleonora Mazzarini

A poche ore da quel momento, Eleonora ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto confermando che la relazione con Murgia è finita. “Non avrei mai pensato di scendere così in basso in vita mia”, ha premesso la modella, “Ma visti gli ultimo commenti invito le persone interessate a non scrivere più alludendo a chissà quale verità. I miei figli sono la priorità ed è per loro che rimango in silenzio data la gravità della realtà dei fatti. Ci tengo a ringraziare pubblicamente chi mi ha dimostrato tutta la sua vicinanza, confido ancora in voi nel rispettare una situazione tanto delicata”.