Amaurys Perez al Grande Fratello Vip 7: chi è l’ex pallanuotista e perché vuole lasciare la casa

Amaurys Perez è la quota sportiva del GFVip 7. Pallanuotista e allenatore di pallanuoto, ha origini cubane. È giocando in Italia che arriva al successo, conquistando l'argento alle Olimpiadi di Londra. Nella casa sente molto la mancanza della moglie Angela Rende e dei suoi tre figli: per loro sarebbe disposto a tutto.

A cura di Giulia Turco

Amaryus Perez, 46 anni, è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022/2023. È la “quota sportiva” di questo cast: pallanuotista e allenatore di pallanuoto è di origine cubana e naturalizzato italiano. Non è alla sua prima esperienza nel mondo del reality, visto che in passato ha partecipato anche all’Isola dei Famosi e a Ballando con le stelle. Ad attenderlo fuori dalla casa c’è una famiglia alla quale Amaryus è molto legato: la mancanza della moglie Angela Rende e dei suoi tre figli Cristian, Gabriel e Dasy gli hanno già fatto pensare di voler lasciare il reality per correre da loro.

(Amaryus Perez, foto Instagram @amasperez)

L'amore per lo sport di Amaurys Perez, da pallanuotista a allenatore

Lo sport è una costante nella vita di Amaryus Perez che da bambino si è appassionato al nuoto per poi scoprire solo in seguito la passione per la pallanuoto. Ha trascorso la vita tra la Spagna e l’Italia, dove ha iniziato a giocare per diverse squadre dal Salerno al Posillipo fino al Nervi e al Cosenza. Nel corso della sua carriera ha giocato nella nazionale italiana dal 2011 al 2015. Ha ottenuto diverse medaglie, a partire dall’argento alle Olimpiadi di Londra all'oro al Mondiale di Shangai. Vanta due World League, ottenuti a Firenze nel 2011 e ad Almaty nel 2012. Ritiratosi dalle competizioni nel 2015, oggi allena la squadra del Cosenza.

La carriera televisiva di Amaurys Perez, da Ballando con le stelle all'Isola dei famosi

Il 2013 è l’anno in cui Amaryus decide di affiancare alla sua carriera sportiva quella nel mondo della tv. Un anno dopo aver vinto l’argento alle Olimpiadi di Londra infatti il pallanuotista partecipa a Ballando con le stelle, in coppia con Veera Kinnunen. Anche qui otterrà la medaglia d’argento, con un secondo posto che segue soltanto la vittoria di Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro. Nel 2014 torna in tv con la terza edizione di Pechino Express, affrontando un viaggio per la Birmania, la Malaysia Singapore e l’Indonesia insieme alla moglie Angela Rende. Quattro anni dopo è la volta de L’Isola dei Famosi nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi: si classifica al terzo posto, solo dopo Bianca Atzei e Nino Formicola. Prima di varcare la casa del GFVip, prenderà parte ad altri programmi tv, da Ciao Darwin e Stasera tutto è possibile, fino ai Soliti Ignoti, Lo show dei record e Scherzi a parte.

(Amaryus Perez all'Isola dei Famosi, 2021)

Amaurys Perez è sposato con Angela Rende, madre dei suoi tre figli

Perez è sposato dal 2006 con Angela Rende, insegnante calabrese con la quale oggi vive a Cosenza. La coppia ha sempre avuto un forte desiderio della famiglia nonostante in un’intervista lo sportivo abbia ammesso che fino al 2010 non è riuscita ad avere figli: “Abbiamo girato il mondo pur di avere un figlio. I medici ci dicevano che non ce l’avremmo fatta, ma non ci siamo arresi”. Alla fine dal loro amore sono nati tre splendidi bambini, Cristian Antonio, Gabriel e Daisy, la giù piccola di casa. Nella casa del GFVip sente molto la loro mancanza, tanto che già dopo poche settimane ha espresso il desiderio di ricevere una sorpresa da parte degli autori, per potergli incontrare o almeno ricevere notizie da loro.