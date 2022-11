Chi è Micol Incorvaia, nuova concorrente al GF Vip 7: sorella di Clizia ed ex di Edoardo Donnamaria Micol Incorvaia, nuova concorrente del GF VIP7, è l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria: classe 1993, lavorerebbe nel settore della moda. È la sorella minore di Clizia Incorvaia, alla quale somiglia molto.

A cura di Gaia Martino

Micol Incorvaia è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7. Classe 1993, è la sorella di Clizia, ex gieffina e fidanzata con Paolo Ciavarro: nel 2020 si rese anche complice di uno scherzo de Le Iene ai danni del personaggio televisivo. Nota la sua relazione con Edoardo Donnamaria, attualmente un concorrente del reality impegnato con Antonella Fiordelisi.

Chi è Micol Incorvaia e che lavoro fa

Micol Incorvaia ha 29 anni e lavorerebbe nel campo della moda. È nata ad Agrigento, ma oggi vivrebbe a Milano. Su Instagram è seguita da oltre 32 mila follower: sul suo profilo personale condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana. Numerose anche le foto insieme alla sorella Clizia alla quale è molto legata.

La relazione tra Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia

È nota al gossip la sua relazione con Edoardo Donnamaria, attualmente nella Casa di Cinecittà. Nel 2021 i due hanno avuto una breve storia d'amore: erano molto affiatati e spesso flirtavano anche pubblicamente, attraverso Twitter. Oggi i fan aspettano di rivederli insieme al GF Vip, nonostante lui sia già impegnato con Antonella Fiordelisi. Un utente racconta come sarebbe nata la loro love story, grazie alla conoscenza in comune di Paolo Ciavarro. "Conosciuti su twitter, Edoardo si fa ore di viaggio nascosto tra le valigie per conoscerla, partecipa al compleanno del "suocero", alle feste di famiglia. Micol va a Roma poi lo blocca e successivamente si rivedono".

Micol, Mattia e Clizia Incorvaia: il legame con la sorella e il fratello

Micol Incorvaia è molto legata alla sorella Clizia (42 anni) e al fratello Mattia (32 anni). Su Instagram sono presenti molte fotografie dei fratelli insieme, in occasione di compleanni e di avvenimenti legati anche alla gravidanza della più grande. Mentre Mattia è più riservato e appare di rado, sul profilo Instagram Micol mette spesso in mostra l'enorme somiglianza con la sorella maggiore.

Micol e Clizia Incorvaia