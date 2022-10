Cos’è successo a Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7: depressione e bullismo, i motivi dell’uscita Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam, è il concorrente che ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo essere stato isolato dai compagni in seguito alla condivisione dei suoi problemi di depressione. Ecco perché ha scelto di abbandonare il reality e come hanno reagito i coinquilini e gli utenti sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 1 ottobre Marco Bellavia ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. L'annuncio è arrivato con un comunicato sull'account ufficiale del reality di Canale 5, nel quale viene resa nota al pubblico la decisione dell'ex volto di Bim Bum Bam, pur senza entrare nei dettagli delle motivazioni. Il concorrente era stato emarginato e preso di mira dagli altri concorrenti dopo aver manifestato apertamente i suoi problemi di depressione.

Ginevra Lamborghini squalificata e Ciacci eliminato

Se tra i suoi compagni d'avventura non ha trovato il sostegno sperato, suscitando non poche polemiche, diversa è la reazione del pubblico a casa e degli ex gieffini, che si sono prontamente schierati a suo favore. Tra le accuse mosse nei confronti dei concorrenti spicca quella di "bullismo", che ha sollevato un'accesa discussione anche sui social. Nel frattempo, diversi sponsor si sono dissociati dal comportamento dei vip. Intanto, squalificata dal programma per la sua pessima condotta è stata Ginevra Lamborghini, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico con un televoto flash.

Il racconto dei problemi di depressione e la richiesta di aiuto

Nella puntata di giovedì 29 settembre, Marco Bellavia ha ammesso di star vivendo un momento di palese difficoltà e per questo di aver messo da parte l'interesse nei confronti di Pamela Prati: “Non sono in equilibrio, prima comincio una storia con me stesso e solo dopo quella con un’altra persona". Nei primi giorni Marco Bellavia ha cercato di portare allegria poi però, stando al punto di vista di Sonia Bruganelli, si sarebbe accorto di essere entrato in un gruppo all'interno del quale a nessuno importa niente di lui. L'ex concorrente si è lasciato andare a diverse crisi di pianto e ha chiesto più volte aiuto. Richiesta che però è rimasta inascoltata.

Marco Bellavia isolato e deriso dagli altri concorrenti nella casa

Dopo avere apertamente manifestato il disagio connesso alla vita nella Casa, Marco Bellavia è stato sempre più isolato dagli altri inquilini. E, tranne qualche rara eccezione, non ha trovato il sostegno di nessuno. Qualcuno lo ha addirittura deriso, prendendolo in giro e sminuendo la natura del suo problema. Giovanni Ciacci ha perfino chiesto che venisse espulso dal gioco, ma non è stato il solo. Ginevra Lamborghini ha bollato i suoi sfoghi come meritevoli di essere bullizzati, Eleonoire Ferruzzi lo ha definito un disadattato e Carolina Marconi lo ha messo in guardia sul rischio di risultare patetico. Nel frattempo fuori dalla Casa il figlio Filippo ha cercato di far arrivare al padre il suo sostegno tramite una storia su Instagram: "Papà, ‘vola come una farfalla, pungi come un’ape’. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare".

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa: qual è il motivo

La notizia del ritiro di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip è stata diffusa nella giornata di sabato 1 ottobre tramite gli account social del programma, ma non era stata fornita nessuna spiegazione precisa riguardo le cause. Ma stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al reality, la situazione dell'ormai ex concorrente si sarebbe rivelata "ben più grave di come lui stesso l'aveva descritta al team del programma". Alla base del suo abbandono, quindi, ci sarebbe un errore di valutazione della sua condizione clinica, probabilmente caratterizzata da eventi pregressi, durante la fase dei casting.

Cosa è successo in casa dopo l'uscita del concorrente

Dopo l'uscita di scena di Marco Bellavia, diversi concorrenti hanno fatto un passo indietro sulle posizioni adottate nei suoi confronti. Prima fra tutti Ginevra Lamborghini, che ha fatto un mea culpa per "avergli dato del cogl***e e del babbo" dal momento che non sapeva avesse dei problemi. La gieffina quindi gli ha rivolto un messaggio di scuse: "Sinceramente, se lo avessi davanti gli direi scusami perché ti ho pregiudicato. Lui non sta bene, lo abbiamo preso per il c**o". Diversa la posizione di Giovanni Ciacci, che non ha mostrato il minimo segno di pentimento, anzi ha dichiarato: "Un Marco ce lo siamo levati dai cog*ioni. Mirare, puntare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti altrimenti finiamo come mammut".

Dall'accusa di bullismo a quella si violenza psicologica: le reazioni del web

Sui social è esploso un vero e proprio "caso Marco Bellavia" e molti utenti si sono uniti in sostegno del conduttore unendo la loro voce sotto l'hashatg #iostoconbellavia. Diversi gli ex concorrenti del reality che hanno espresso il loro sostegno nei confronti del volto di Bim Bum Bam. Tra questi diversi protagonisti delle edizioni passate del GF Vip, come Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Veronica Satti e Stefania Orlando. Anche Adriana Volpe ha mostrato vicinanza a Bellavia, definendolo il vincitore morale di questa edizione. Tutti, con messaggi più o meno lunghi, hanno espresso l'idea che il concorrente andava aiutato e non isolato dal resto del gruppo. In queste ore una donna, che sui social si fa chiamare Regina de Roma, si è addirittura recata fuori dalla casa di Cinecittà con un megafono in mano per insultare i gieffini e protestare contro il mondo in cui hanno trattato Marco Bellavia: "Ginevra sei un pezzo di mer**. Hai fatto bullismo a Marco Bellavia. Marco è nel cuore di tutti gli italiani. Fate tutti schifo. Ciacci verme. Ciacci è un pezzo di mer*a".