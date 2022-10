Marco Bellavia fuori dal GF Vip, gli ex concorrenti: “Isolato dal branco, andava aiutato” Dopo l’abbandono della casa del GF Vip da parte di Marco Bellavia, emarginato del gruppo per i suoi problemi di depressione, sono diversi gli ex concorrenti che sui social hanno scelto di dire la loro, da Francesco Oppini ad Alex Belli, passando per Miriana Trevisan, Stefania Orlando e Veronica Satti.

Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip. A darne notizia è stato l'account ufficiale del reality, spiegando che il concorrente ha scelto di non continuare la sua avventura all'interno della casa dopo aver raccontato ai compagni di soffrire di depressione, senza trovare da parte loro il supporto che si sarebbe aspettato. Sui social, fuori dalla porta Rossa, sono tanti gli ex vipponi e personaggi vicini ai concorrenti che hanno espresso il loro punto di vista sul delicato tema della salute mentale e sul trattamento riservato all'ex volto di Bim Bum Bam.

Il commento di Alex Belli e Francesco Oppini

Tra coloro che hanno commentato l'abbandono di Marco Bellavia sui social c'è anche Alex Belli, uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del GF Vip. "Lo spettacolo finisce nel momento in cui ci si dimentica dell'umanità"– ha scritto su Twitter-" fare intrattenimento è un'altra cosa, parliamo tanto di patologie e malattie e di parità, ma quello che stiamo vedendo non è nient'altro che ottusità e disumanità". Della stessa opinione Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e protagonista dell'edizione vinta poi da Tommaso Zorzi. In un post pubblicato su Instagram ha scritto: "Le persone in difficoltà si aiutano, non si lasciano marcire in un angolo ad affogare nelle proprie debolezze. Arrivare addirittura ad aggredirle e isolarle a favore del branco, dello spettacolo o di un televoto va oltre il "bullismo" e diventa una cosa sola: "VIOLENZA".

Le parole di Stefania Orlando, Veronica Satti e Miriana Trevisan

Anche Miriana Trevisan, concorrente della scorsa edizione del GF Vip, ha espresso il suo punto di vista sulla questione Marco Bellavia, in una storia pubblicata su Instagram: "Milioni di persone guardano programmi televisivi come il Grande Fratello, che diventa un mezzo di sensibilizzazione per molti temi come HIV, bulimia, tumori e anche depressione. Ghettizzazione e bullismo è ciò che rende disumani". Dello stesso parere Veronica Satti, ex gieffina che ha sofferto di depressione proprio dentro la casa, ma che al contrario di Bellavia ha trovato l'appoggio dei compagni, riuscendo ad arrivare in finale. Infine, Stefania Orlando: "Sto guardando dei video su Marco Bellavia al GF Vip e mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltarlo e, nel mio piccolo, cercare di aiutarlo a stare meglio. Al GF si dovrebbero mostrare i talenti umani, ma a volte sono più rari di quelli artistici!".