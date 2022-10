Caso Marco Bellavia, Adriana Volpe contro tutti: “Non ho mai visto tanta cattiveria” La ex concorrente ed opinionista del GfVip attacca tutti i concorrenti e difende Marco Bellavia: “È lui il vero vincitore di questa edizione”.

"Siamo tutti indignati". Adriana Volpe attacca tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 in un video messaggio su Instagram: "Ma cosa sta succedendo? Io non riconosco più nessuno". Dopo il grande clamore per l'abbandono di Marco Bellavia che non ha retto alle pressioni all'interno della casa, soffocato dalla depressione, sono arrivate una serie di reazioni, compresa quella degli sponsor che hanno deciso di protestare all'indirizzo della produzione. Anche Adriana Volpe, volto storico, ex concorrente ed ex opinionista della casa, ne ha per tutti: "Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria".

Le parole di Adriana Volpe

Adriana Volpe mette all'indice tutti i comportamenti di quelli che hanno contribuito a peggiorare la situazione, spingendo Marco Bellavia a lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l'edizione dell'inclusione e invece ho visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per la discriminazione, avrebbe dovuto supportarlo invece lei le ha detto di andare alla neuro-deliri. Gli ha dato del disadattato. Abbiamo conosciuto anche la storia di Giovanni Ciacci e quando Marco è uscito, ha detto ‘ce lo siamo tolti dai coglioni'. E Carolina Marconi? Da una donna come lei, che ha conosciuto il dolore del tumore, mai mi sarei aspettata una battuta come: "Tu sei patetico". Giovanni, Carolinia, ma secondo voi esistono malattie di serie A e di serie B? Wilma Goich? Che dice: ‘sei la causa dei tuoi mali'. Vi rendete conto? Ginevra, tu hai detto: ‘si merita di essere bullizzato'. Nessuno si merita di essere bullizzato. Persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto insensibili.

Perché il vero vincitore è Marco Bellavia

Adriana Volpe poi spiega perché, a suo dire, il vero vincitore è Marco Bellavia e poi approva gli unici due, tre concorrenti che hanno provato a stare vicino all'ex conduttore di Bim Bum Bam in questo momento molto difficile.