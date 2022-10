Marco Bellavia: “Sto bene, dovevo riordinare le idee” e presto tornerà al GfVip Dopo le anticipazioni di Fanpage.it anche il manager di Marco Bellavia conferma che presto l’ex conduttore di Bim Bum Bam potrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Lui si ripresenta su Instagram: “Sto bene”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo le anticipazioni di Fanpage.it anche il manager di Marco Bellavia conferma che presto l'ex conduttore di Bim Bum Bam potrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. All'Adnkronos, Tony Toscano, il professionista che cura gli interessi di Bellavia, spiega: "Si sta riprendendo, ora deve pensare alla sua salute, ma non esclude il suo rientro nella casa". Poi la storia su Instagram: "Ecco Marco, come stai?". Lui conferma: "Io sto bene, avevo bisogno di riordinare le idee".

Le parole del manager

Tony Toscano assicura sulla ripresa di Marco Bellavia, spiegando inoltre che prima di entrare nella casa aveva superato tutti i test attitudinali e psicologici e non aveva alcun tipo di problema:

Marco si sta riprendendo, ora deve pensare a sua salute. Prima di entrare stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema.

Il confronto con gli altri concorrenti

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 3 ottobre è stata quasi interamente dedicata alla decisione di Marco Bellavia di lasciare la casa e alle conseguenze per il suo addio, spinto dagli atti di bullismo nei suoi confronti e che ha portato all'espulsione di Ginevra Lamborghini e all'eliminazione di Giovanni Ciacci, in seguito a un televoto lampo. Il caso Bellavia è stato sollevato dall'opinione pubblica, rimasta sconvolta per l'atteggiamento nella casa da parte di tutti gli altri concorrenti. Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con il gruppo. Lo avevamo già appreso da fonti vicine alla produzione e adesso sembra abbastanza chiaro che il ritorno di Bellavia sarà nelle prossime puntate, magari già da quella di questa sera, giovedì 6 ottobre, o magari in quella successiva. Tutto dipenderà dalla volontà dell'ex conduttore di Bim Bum Bam.