Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con gli altri concorrenti Fanpage apprende che l’ex concorrente del GF Vip potrebbe tornare al reality per un ultimo confronto con gli ex coinquilini, forse nella puntata del prossimo giovedì. Non è chiaro se accadrà in studio o all’interno della Casa.

A cura di Andrea Parrella

Il caso di Marco Bellavia, con il suo abbandono del GF Vip e le conseguenze che ha determinato, continua a tenere banco. La puntata del 3 ottobre del reality ha gravitato interamente attorno agli effetti che la decisione di Bellavia ha comportato, dall'espulsione di Ginevra Lamborghini all'eliminazione di Giovanni Ciacci su decisione del pubblico da casa.

Una puntata che ha catalizzato enorme attenzione, interessando un pubblico variegato e ben più ampio del solito (record di ascolti stagionale, con 3,3 milioni di telespettatori e oltre il 25% di share) alla quale è mancato un solo tassello: la presenza in studio di Marco Bellavia. Sospinto dal forte vento generato dall'opinione pubblica, Alfonso Signorini ha narrato la vicenda di Bellavia in sua assenza, rimproverando con durezza il gruppo e in particolare alcuni soggetti, lasciando intendere chiaramente come la stessa produzione non fosse stata in grado di intuire l'incompatibilità di Bellavia con il programma (come pochi giorni fa avevamo anticipato qui).

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? L'impressione è che dopo l'enorme attenzione generata dalla tematica il Grande Fratello Vip non lascerà cadere la questione. Il programma dovrà trovare nuovi spunti narrativi dopo aver perso alcuni dei personaggi più forti di questa edizione sulla carta, ma da quello che apprendiamo da fonti vicine alla produzione, Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con il gruppo. Non è ancora chiaro se avverrà da studio o rientrando temporaneamente in casa, potrebbe succedere già nella puntata di giovedì 6 ottobre, o in quella successiva. Tutto dipenderà dalla sua volontà.

In questi minuti, intanto, Bellavia è tornato a mostrarsi sui social per la prima volta dopo aver abbandonato il Grande Fratello, pubblicando una storia su Instagram insieme a suo figlio. Il conduttore televisivo appare sereno e sorridente.