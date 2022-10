Ascolti Tv, il GF Vip supera il 25% di share con la puntata su Marco Bellavia Il reality di Canale 5 capitalizza le polemiche del fine settimana sull’uscita di Marco Bellavia e realizza il miglior risultato stagionale. Partenza timida per Sopravvissuti, la nuova serie Tv di Rai1 con Lino Guanciale.

A cura di Andrea Parrella

Le polemiche fanno bene al Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini, travolto nei giorni scorsi dalle polemiche per la vicenda Bellavia, fa segnare una crescita netta in termini di ascolti. Il programma ha registrato una media di 3.313.000 spettatori pari al 25,1% di share, miglior risultato stagionale dalla partenza del reality. Un risultato che probabilmente penalizzato, se non altro in termini di attenzione, la partenza di Sopravvissuti, serie di Rai1 con Lino Guanciale, seguita 3.623.000 spettatori pari al 19.6%.

Cresce anche Stasera tutto è possibile

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.325.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Colombiana ha intrattenuto 1.062.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 909.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 879.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 564.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 258.000 spettatori con l’1.3%.

Le polemiche sul GF Vip

La puntata del 3 ottobre del Grande Fratello Vip era attesa soprattutto per gli sviluppi della vicenda riguardante l'uscita prematura di Marco Bellavia, che aveva abbandonato il programma due giorni prima a causa dei disagi che aveva manifestato e anche in seguito all'atteggiamento degli altri inquilini della casa, accusati di aver mostrato poca solidarietà nei confronti del concorrente.

Proprio per questa ragione, la puntata del 3 ottobre si è aperta con un blocco interamente dedicato alla vicenda, con una dura reprimenda di Alfonso Signorini ai concorrenti del reality, cui è seguita la decisione di espellere Ginevra Lamborghini, proprio per le parole indirizzate a Bellavia prima che il suo problema esplodesse. Eliminato alla fine della puntata anche Giovanni Ciacci, pure lui punito dal pubblico per le parole su Marco Bellavia.