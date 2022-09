Cristina Quaranta al GF Vip 7: la carriera in tv e la vita privata Cristina Quaranta, attuale concorrente del GF Vip, ha fatto il suo debutto in tv a 17 anni con Domenica In, prima di approdare a Non è la Rai. Oggi lavora in un ristorante a Milano ed è mamma di Aurora, nata dal matrimonio naufragato con Matteo De Stefani.

A cura di Gaia Martino

Foto di Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristina Quaranta è una concorrente del Grande Fratello VIP 7: showgirl e conduttrice televisiva, è stata un volto di Non è la Rai e di altri programmi sempre diretta da Gianni Boncompagni. Ex velina di Striscia La Notizia, quello di Alfonso Signorini non è il suo primo reality: nel 2005 prese parte alla terza edizione dell'Isola dei Famosi. Lavora come cameriera e cassiera in un ristorante, Un sacco bello a Milano, oltre ad essere mamma di Aurora, nata dal matrimonio finito con l'imprenditore Matteo De Stefani

La carriera di Cristina Quaranta da Non è la Rai all'Isola dei Famosi

Cristina Quaranta, classe 1972, ha iniziato a lavorare a 17 anni in tv come valletta del cruciverba a Domenica In, con la regia di Gianni Boncompagni, lo stesso che la portò con sé a Non è la Rai. Ha fatto tanta televisione, da Bulli e Pupe, a Rock n'Roll, poi ha ricoperto il ruolo di velina di Striscia la Notizia dal 1995 al 1996 al fianco di Alessia Merz. Ha lavorato con lo sport, nel programma Guida al Campionato per cinque stagioni. Nel 2005 l'attuale concorrente del GF Vip 7 ha preso parte alla terza edizione dell'Isola dei Famosi, esperienza che ha avuto però vita breve essendo stata eliminata nella seconda puntata.

Cosa fa oggi Cristina Quaranta: il lavoro nel ristorante Un sacco bello a Milano

Oggi lavora come cameriera nel ristorante Un sacco bello che si trova a Milano. "Mi sveglio al mattino e sono fiera di me, non dipendi da nessuno mi dico. Quando arrivi a questo sei in pace" ha raccontato nella sua clip di presentazione al Grande Fratello VIP. Sul suo profilo Instagram ha diverse volte invitato i suoi follower a provare il ristorante romano per cui lavora.

Cristina Quaranta è single dopo l'ex marito Matteo de Stefani, padre di sua figlia

Cristina Quaranta sognava di costruire la sua famiglia e per questo motivo lasciò la tv. Dal matrimonio con Matteo De Stefani, imprenditore sposato nel 2000 con cui si è separata poco dopo, è nata Aurora che oggi ha 20 anni. Sul conto dell'uomo si sa ben poco: oggi è impegnato sentimentalmente con la produttrice cinematografica Guia Invernizzi Cuminetti. Sul suo profilo Instagram lo scorso 7 maggio ha fatto gli auguri pubblicamente alla figlia: "A te, Amore Mio, Auguri a te che sei la storia più bella che il destino abbia scritto nella mia vita‼️ Buon compleanno".

Cristina Quaranta e la figlia Aurora

Dopo il matrimonio naufragato, Cristina Quaranta secondo il gossip avrebbe avuto una storia con Alberto Longo. Oggi è single stando a quanto si legge nella sua presentazione per il Grande Fratello VIP.