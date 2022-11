Il bacio a comando tra Pamela Prati e Marco Bellavia: “Dobbiamo baciarci ancora?” “Ci dobbiamo baciare ancora?”, chiede Bellavia disorientato e a disagio per la situazione. In sottofondo a colonna sonora de Il tempo delle mele: è tutto perfetto per una sceneggiatura in cui il romanticismo abbonda. “Sembra uomini e donne”, commenta Marco.

Pamela Prati è l'eliminata del Grande Fratello Vip nella puntata di giovedì 10 novembre. Avrebbe preferito continuare il suo percorso in Casa, ma nonostante tutto Pamela accetta di buon grado la scelta del pubblico e corre in studio da Alfonso Signorini. Ad attenderla c'è anche Marco Bellavia, che nelle ultime settimane ha presenziato a Cinecittà come suo fan, in attesa di poterla finalmente riabbracciare.

L'incontro tra Marco Bellavia e Pamela Prati

Accolta da un caloroso applauso, Pamela raggiunge Signorini a centro studio. Il conduttore fa un bilancio della sua esperienza e si dice soddisfatto che sia riuscita a raccontare almeno in parte il suo passato difficile. Va in scena un breve battibecco con le opinioniste, che Pamela accusa di non aver mai salvato durante il gioco, ma il momento è troppo magico per perdersi a litigare. Ad attenderla infatti c'è Marco Bellavia, che dalla passerella spunta e le corre incontro. Lei gli salta al collo e gli regala un appassionato bacio sulle labbra, con tanto di giravolta. "Sono stravolto", commenta Signorini vedendo che, per di più, i due non sembrano volersi staccare.

Signorini spinge Pamela e Bellavia a baciarsi ancora

"Sei stata davvero brava, anche se avrei voluto vederti ancora dentro", le dice Marco. "Beh ma adesso usciamo noi", gli promette Pamela alludendo ad un futuro prossimo insieme lontano dalle telecamere. "Baciatevi allora", suggerisce Signorini. "Ci dobbiamo baciare ancora?", chiede Bellavia disorientato e visibilmente a disagio per la situazione. In sottofondo c'è la colonna sonora de Il tempo delle mele: è tutto perfetto per una sceneggiatura in cui il romanticismo abbonda. "Sembra uomini e donne", commenta Marco Bellavia subito dopo aver stampato sulle labbra di Pamela un secondo bacio principesco a favore di telecamera.