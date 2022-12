Chi è Mauro Graiani, marito di Milena Miconi e padre di Sofia e Agnese

Milena Miconi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, entrerà nella casa lunedì 12 dicembre. L'attrice e showgirl è nota principalmente per essere stata una delle primedonne del Bagaglino e per aver partecipato a serie tv di successo come Don Matteo, dove interpretava il sindaco Laura Respighi. Nella vita privata, è sposata con lo sceneggiatore e regista Mauro Graiani, 60 anni, e ha due figlie Agnese e Sofia.

Mauro Graiani, nato il 31 ottobre 1962, è uno stimato sceneggiatore e regista. C'è la sua creatività dietro al soggetto di serie come Gente di mare, Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Don Matteo e tante altre. Inoltre, ha scritto lo spettacolo teatrale Sexy e indecise, che vede protagonista la moglie Milena Miconi, insieme a Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi. Mauro Graiani e Milena Miconi hanno convissuto per più di 18 anni, poi hanno deciso di convolare a nozze.

Nel 2019, Mauro Graiani e Milena Miconi sono diventati marito e moglie. Numerosi gli invitati vip alla cerimonia, da Eva Grimaldi e Imma Battaglia, a Jane Alexander e Stefania Orlando. L'attrice, in un'intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici, raccontò di non amare particolarmente i festeggiamenti perché la imbarazzano, quindi inizialmente pensava che il matrimonio si sarebbe risolto apponendo una semplice firma, ma la situazione è sfuggita di mano:

Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma, poi piano piano questa cosa è montata come la panna. Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano.