Attilio Romita al Gf Vip 7: la carriera da gionalista in Rai e la vita privata Attilio Romita è stato per anni lo storico conduttore del Tg1 della sera, oggi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Chi è Attilio Romita, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7? Attilio Romita è stato per tantissimi anni prima inviato e poi mezzobusto del Tg1 delle ore 20. Per anni, quindi, è entrato nelle case degli italiani in un'ora fondamentale, visto quindi da milioni di telespettatori, ma è dal 2013 che non lavora più come conduttore del Tg1. Attilio Romita ha 69 anni, è nato a Bari e ha una relazione con una donna, Mimma Fusco, ma è stato sposato con una donna di nome Angela, da cui ha avuto una figlia.

La carriera di Attilio Romita: da giornalista del Tg1 al Gf Vip 7

Attilio Romita ha sempre desiderato diventare un giornalista. Ha iniziato la sua carriera come giornalista in una rete locale che lo ha formato, Telebari. A quei tempi, non era un anchorman, ma era specializzato nel giornalismo sportivo. Attilio Romita ha infatti seguito per anni le cronache sportive della squadra di calcio del Bari. Nel 1995, dopo essere stato ufficio stampa per il partito PSI, diventa ufficialmente giornalista e inizia a condurre il Tg2. Nel 2003 riesce a passare al Tg1 e prende il posto di Lilli Gruber nella conduzione del Tg delle 20. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Romita nel corso proprio del GfVip, dietro il suo allontanamento dal Tg1 ci sarebbero motivi "politici" e "aziendali". Infine, fu trasferito nella sede regionale di Bari come caporedattore del TgR Puglia.

Attilio Romita con la figlia Alessia

Il matrimonio con l'ex moglie Angela, madre di sua figlia Alessia

Attilio Romita è stato il compagno di una donna che ha lavorato con lui per molti anni, al Tg come interprete dei segni. Successivamente ha conosciuto e sposato una donna di nome Angela, madre della sua unica figlia Alessia. La figlia di Attilio Romita si è laureata di recente in marketing alla Luiss con la votazione di 110 e lode.

Attilio Romita con la compagna Mimma Fusco

La relazione con la compagna Mimma Fusco

Attilio Romita è attualmente impegnato con una donna: il suo nome è Mimma Fusco. Sulla sua relazione con lei, Attilio Romita ha scherzato così:

Mi invitavano alle feste e io facevo il farfallone, come sempre, fino a quando incontrai Mimma Fusco, la più bella della città. La corteggiai a lungo e conviviamo da 7 anni.

Attilio Romita e Mimma Fusco si sono incontrati a Bari, durante i giorni in cui il giornalista si era trasferito per ricoprire il ruolo di caporedattore per il TgR Puglia.