Andrea Maestrelli: “Durante una lite con Nicole Murgia ho dato una manata e rotto il telefono” A seguito delle accuse ricevute da parte di Andrea Maestrelli, Nicole Murgia ha lasciato intendere ci sia altro di non raccontato in questa storia. Il calciatore ha quindi aggiunto un dettaglio: “So dove vuole arrivare”.

Nuove rivelazioni sconcertanti relativa al rapporto tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia arrivano dalla Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima puntata, di fronte a un video inequivocabile, Andrea ha ammesso di essere finito in ospedale a seguito di una lite con Nicole mentre Murgia, al contrario, ha fatto sapere che sarebbe rimasta in silenzio perché determinata a evitare di dare nuova linfa a questa storia, pur avendo ammesso di essere stata violenta. Ma una volta terminata la puntata, Nicole ha lasciato intendere che Andrea avrebbe intenzionalmente taciuto sulle sue colpe.

Andrea Maestrelli: “Nicole vuole arrivare a un punto preciso”

Parlando con Davide Donadei della vicenda che lo riguarda, Andrea ha nuovamente affermato di non avere raccontato tutto a proposito delle liti con Nicole per tutelarla: “Dovevo dire tutto? No, come ho già detto ci sono altre persone di mezzo. Si è già detto troppo in puntata. Però ho dato tutto il materiale a una persona fidata, messaggi, screen e tutto. Se lei dovesse continuare mi difenderò. Lei ha parlato di messaggi ad un altro, ma non è andata solo così”. Quindi, ha aggiunto che Nicole intenderebbe metterlo in cattiva luce:

Perché mi ha provocato? Ovvio vuole dire una cosa per mettermi in cattiva luce. Ma io ho già capito tutto. Lei vuole arrivare a un punto preciso. Nell’ultima discussione che abbiamo avuto, che io ho scoperto certe cose, urlavamo e io nel muovermi per fermarla ho dato una manata ed è cascato il suo telefono e si è rotto. Sì mentre discutevamo, era proprio l’ultima litigata.

Nicole ad Andrea: “Pensa al telefono”

La stessa Nicole avrebbe messo in guarda Andrea. Lo racconta sempre Maestrelli: “Lei vuole arrivare a questo! Infatti l’altro giorno qui dentro mentre discutevamo mi ripeteva ‘e tu ricordati del telefono, pensa al telefono’. Questo vuole tirare fuori Nicole. Ma io le ho spaccato il telefono per fermarla”.