GFVip, Edoardo Donnamaria fa una sorpresa ad Antonella: “Ci siamo scelti, sorridi che sei bellissima” La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 marzo si apre con un blocco dedicato all’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. L’ex gieffino fa una sorpresa alla sua fidanzata in occasione del suo compleanno.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di lunedì 13 marzo del Grande Fratello Vip si è aperta con una carrellata di immagini con protagonista Antonella Fiordelisi, ormai inconsolabile per l'uscita di Edoardo Donnamaria. La gieffina non è riuscita a contenere le lacrime e ogni momento era rivolto al pensiero dell'amato, ma in occasione del suo compleanno, Alfonso Signorini ha permesso che le fosse fatta una sorpresa proprio dal suo fidanzato.

I giorni di Antonella senza Edoardo

Sono stati giorni particolarmente difficili per Antonella Fiordelisi, che ha dovuto imparare a vivere nella casa del Grande Fratello senza la presenza di Edoardo. Nonostante le litigate, i battibecchi, i tira e molla, alla fine i due si sono legati al punto da essere ormai l'uno la parte mancante dell'altro. Signorini, quindi, chiede alla gieffina cosa ha provato in questi giorni e lei ha risposto:

Beh sinceramente non mi è mai successo che mi manca così tanto una persona, non credo sia dovuto solo al fatto che siamo stati insieme per sei mesi h24, abbiamo avuto l'opportunità, ho capito che anche i suoi difetti mi piacciono.

Inoltre, commentando una frase da lei scritta dietro una loro foto, ha aggiunto: "Ho capito che l'amore è pensare per due, preoccuparsi per l'altro, quando succede qualcosa ad una persona che ami è come se fosse successo a te, è una cosa possibile".

La sorpresa di Edoardo per Antonella

Chiamata nella Mistery Room, Antonella Fiordelisi riceve una bellissima sorpresa da parte di Edoardo che vedendola un po' triste in questi giorni di assenza ha deciso di mandarle un video, in cui ne approfitta per farle gli auguri di compleanno. La gieffina, immediatamente si commuove a queste parole:

Faccio questo video solamente per te, perché so quanto sei giù in questi giorni. Tanti auguri di compleanno, so quanto ci tieni alle feste, facendo una breve analisi, li abbiamo rovinate praticamente tutte. Siamo sempre stati così, tanto passionali, ma siamo stati bravissimi a fare pace. Non so se mi manca di più svegliarmi con te accanto o addormentarmi con te accanto. Noi ci siamo scelti dalla prima settimana, per quanto possiamo aver litigato tante volte siamo sempre tornati insieme. Smettila di mettere i miei vestiti, sorridi perché sei la più bella del mondo quando sorridi, ti amo, auguri.

Antonella emozionata risponde: "Per me è più difficile addormentarsi, perché la sera è il momento più brutto. Ci eravamo ripromessi che non avremmo litigato per il mio compleanno". Signorini, però, le chiede un messaggio da lanciare al suo innamorato che li sta ascoltando da casa: