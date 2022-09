Chi è Nikita Pelizon, la modella è una nuova concorrente del GF Vip 7 Nikita Pelizon dopo Pechino Express 2022 è una nuova concorrente del GF VIP: la 28enne di Trieste è una modella, artista e influencer nota anche alla cronaca rosa per la sua lunga storia d’amore con Matteo Diamante.

A cura di Gaia Martino

Nikita Pelizon è nella Casa del Grande Fratello VIP dopo il viaggio di Pechino Express affrontato insieme ad Helena Prestes. Modella e influencer, la gieffina ha 28 anni ed è originaria di Trieste. Ha partecipato in precedenza ad altri programmi tv come Temptation Island 2018 ed Ex on the Beach oltre ad essere nota alla cronaca rosa per essere la ex fidanzata di Matteo Diamante.

Chi è Nikita Pelizon, modella e influencer al GF Vip 7

Classe 1994, Nikita Pelizon è nata a Triste ma vive a Milano: "Gli amici mi chiamano Uragano per la mia carica e voglia di fare" scrive sulla bio del suo sito. È un'artista, mente creativa, influencer motivazionale e modella: dipinge e vende quadri, ha una linea di abbigliamento dal nome Hunika, lavora con Tik Tok e Youtube oltre che in tv. Il suo profilo Instagram vanta oltre 127 mila follower. Ha iniziato a lavorare a soli 18 anni calcando prestigiose passerelle internazionali. La sua prima apparizione al pubblico televisivo risale al 2018: è stata una tentatrice di Temptation Island ed ha partecipato alla seconda edizione di Ex On The Beach. Ha recitato anche nella serie tv Un passo dal cielo 3.

Nikita Pelizon a Temptation Island

Prima di entrare a far parte del Grande Fratello VIP 7, è stata una concorrente di Pechino Express 2022 in coppia con Helena Prestes.

Nikita Pelizon è single dopo l'ex Matteo Diamante

Nikita Pelizon è nota al gossip italiano per la sua storia con Matteo Diamante, ex corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne nella stagione 2017/18 e naufrago all‘Isola dei Famosi 2021. Si sarebbero legati intorno al 2016, stando alle immagini condivise su Instagram: insieme hanno preso anche parte ad uno spot pubblicitario nel quale si baciano.

Dopo la rottura si sono rivisti a Ex On The Beach: lei aveva il compito di portare scompiglio nel percorso del suo ex che aveva lasciato per mancanza di fiducia. Lui nello show le fece una dichiarazione d'amore: "Io sono ancora innamorato, spero di poter stare ancora con te uscito da qua. Mi impegno a essere più maturo, spero che ti faccia piacere".

Matteo e Nikita a Ex On the Beach

Le cause della loro rottura definitive non sarebbero note, così come le loro relazioni attuali. A pochi giorni dall'inizio del GF Vip è circolato il gossip che la nuova concorrente abbia un fidanzato nonostante nel video di presentazione si sia dichiarata single.

Il rapporto con il fratello e i genitori

Nikita Pelizon solo ultimamente ha ripreso ad avere un rapporto con la sua famiglia. Testimoni di Geova, la separazione sarebbe dovuta anche alla decisione di Nikita di non seguire la stessa strada. A Fanpage.it raccontò: "A 16 anni ho deciso di non far più parte della religione dei miei genitori, e loro hanno deciso di ripudiarmi buttandomi fuori casa a 18 anni".

Anche nella casa del GF VIP si è lasciata andare ad alcune confessioni al riguardo. "È come se mi fosse stata chiusa la porta. Ho imparato un sacco l’abbandono" sono state le sue parole a Giaele. Ancora oggi non sente alcun supporto da parte loro nonostante abbiano recuperato in parte il rapporto: sua mamma ha deciso di non seguire il suo percorso al GF Vip dopo aver appreso la notizia della partecipazione a differenza del padre che, nonostante non l'abbia ritenuta una giusta scelta, le ha promesso "ti guarderò". Anche con il fratello ha recuperato in parte il rapporto: "Mi ha chiamato sorellina sui social, era da tanto che non lo faceva".