Edoardo e i gesti eccessivi contro Antonella Fiordelisi al GFVip, gli spettatori: “Fuori Donnamaria” Negli ultimi giorni Edoardo Donnamaria ha adottato un comportamento particolare con la fidanzata Antonella Fiordelisi: spesso le telecamere lo inquadrano mentre la strattona e prova a baciarla nonostante i rifiuti. Da casa i telespettatori hanno reso virale su Twitter l’hastag #FuoriDonnamaria. I video.

A cura di Gaia Martino

Il comportamento di Edoardo Donnamaria sta facendo discutere i telespettatori: molti da casa stanno twittando con l'hastag #FuoriDonnamaria. Dopo la puntata del 27 febbraio 2023 nella quale ha litigato con Antonella Fiordelisi per aver toccato il seno di Nicole Murgia, il concorrente del GF Vip ha assunto un atteggiamento particolare, descritto dagli spettatori come violento e aggressivo, con la fidanzata. La spinge, la afferra per il collo, le tocca i genitali, poi cerca di baciarla nonostante il rifiuto. Da casa chiedono provvedimenti.

Il comportamento di Edoardo Donnamaria nel weekend

"Basta, mi schiacci, ora basta Edoardo": Antonella Fiordelisi negli ultimi giorni si è ritrovata spesso a dover respingere il fidanzato Edoardo Donnamaria che più volte l'ha strattonata, stretta al collo e costretta a baciarlo. Nei video che circolano su Twitter l'ex volto di Forum afferra la fidanzata, tenta di baciarla nonostante i rifiuti e le ripetute richieste di allontanarsi: "Edoardo, mi fai male, levati". Potrebbe trattarsi di un gioco loro o di una complicità particolare che li unisce: i telespettatori credono che Antonella ora sia vittima di un comportamento aggressivo.

L'hastag #FuoriDonnamaria è diventato ora virale su Twitter: gli utenti accusano il Grande Fratello VIP di censurare il comportamento del concorrente cambiando inquadrature sostenendo che Edoardo sia troppo aggressivo. In uno dei mini clip che circolano sui social, si vede il concorrente che spinge la fidanzata sul divano nel tentativo di baciarla. "Non mi toccare, mi fai male Edoardo", la richiesta di lei.

L'episodio in cucina che ha scatenato la polemica

Un video condiviso dalla pagina Instagram Mondodelreality mostra l'episodio nel quale Edoardo Donnamaria tocca i genitali di Antonella Fiordelisi: si avvicina a lei in cucina, posizionandosi alle sue spalle, poi le tocca la vagina prima di andare via, lasciandola perplessa. "Non ci sono più dubbi! Va cacciato via!", "Secondo me andrebbe richiamato e dato dei provvedimenti. Non si può guardare questo schifo in tv", alcuni dei commenti dei fan del programma.