Chi è Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina Tavassi, a L’isola dei famosi 2022 Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, dove partecipa insieme alla sorella Guendalina. Si tratta della prima esperienza televisiva per il 36enne romano che lavora nel mondo del doppiaggio.

A cura di Ilaria Costabile

Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022, dove partecipa in coppia con la sorella Guendalina. I due sono sbarcati in Honduras con qualche puntata di ritardo, ma sono pronti per affrontare una avventura che difficilmente dimenticheranno. Il doppiatore romano, che per un periodo di tempo è stato fidanzato con Diana Del Bufalo, è alla sua prima esperienza in uno show in cui mettersi in gioco a 360°, affiancato da sua sorella con la quale ha da sempre un ottimo rapporto.

Chi è Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina Tavassi, e che lavoro fa

Classe 1985, nato a Roma, Edoardo Tavassi ha 36 anni e quella all'Isola dei Famosi è la sua prima esperienza televisiva da protagonista, l'unica apparizione degna di nota risale all'epoca in cui sua sorella Guendalina è stata concorrente del Grande Fratello, durante l'undicesima edizione, andata in onda nel 2011. Appassionato di tatuaggi, anime e anche video game, nella vita lavora come video maker e si occupa anche di doppiaggio. Sul suo profilo Instagram, dove è seguito da più di 100mila follower, non rende pubblici i particolari del suo lavoro, ma comunque alla sua attività principale coniuga anche quella di influencer.

La vita privata di Edoardo Tavassi dopo l'ex fidanzata Diana del Bufalo

Pur non essendo solito pubblicare scatti che lo ritraggono nel suo privato, se non in rare occasioni, è noto che Edoardo Tavassi è stato fidanzato per un certo periodo con Diana Del Bufalo. I due, già amici da tempo, hanno poi iniziato una storia qualche tempo dopo che l'attrice aveva chiuso la sua relazione con Paolo Ruffini. I due apparivano spesso insieme, condividendo momenti di puro divertimento, ma poi hanno deciso di mettere un punto alla loro storia dopo circa sei mesi insieme, semplicemente perché hanno capito di voler intraprendere strade diverse, restando comunque amici e mantenendo saldo il loro rapporto. Prima dell'incontro con la Del Bufalo, però, ha avuto una storia con una ragazza di nome Lucia Martella.

Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo

Il rapporto con la sorella Guendalina e la madre

Tra Edoardo e Guendalina c'è una rapporto particolarmente forte, insieme hanno condiviso vacanze, momenti in famiglia e sono davvero l'uno la spalla dell'altra, sebbene non siano mancati anche degli scontri come tra tutti i fratelli e sorelle. Entrambi, poi, sono molto legati alla madre Emanuela Fuin, che da giovane è stata protagonista di un iconico programma tv. Era, infatti, una delle ragazze Coccodè di “Indietro tutta”, il celebre programma Rai di Renzo Arbore.