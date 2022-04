Isola dei Famosi, Roger accusa Guendalina Tavassi: “Ha nascosto le pizzette nel c**o” Polemica all’Isola dei Famosi, dove Roger Balduin ha accusato Guendalina Tavassi di aver nascosto cibo nelle mutande durante la prova dello scorso lunedì.

A cura di Andrea Parrella

La fame inizia a farsi sentire all'Isola dei Famosi e i gesti, quando ci si trova davanti al cibo, diventano a quanto pare incontrollati. È l'accusa che ha mosso nei confronti di Guendalina Tavassi, durante uno scambio di opinioni con alcuni compagni di viaggio, criticandola aspramente per quanto fatto dall'influencer lunedì scorso durante la prova ricompensa andata in onda in diretta. La prova ha infatti permesso ad alcuni dei naufraghi di mangiare alcune pizzette e bere un po' di birra.

Davanti a questa possibilità, come raccontato da Roger agli altri naufraghi, Guendalina avrebbe nascosto dei pezzi di cibo nel costume: “Mettere la pizzetta nel cul0. Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto. Ho mangiato due/ tre pezzi e c’era un morso“. Accusa confermata anche dalle parole pronunciate da Estefania Bernal:

“A un certo punto, mi giro e vedo… sopra il tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto: ‘Ma perché fate così?’. Io pensavo che si stava mangiando solo la mozzarella (…) Lei, Guendalina. E vedevo lui che diceva: ‘Ma perché te la stai mettendo nel cul0?’. (…) Erano cinque pezzi con cinque morsi. Non è che era solo un pezzo con un morso. Così nessuno lo poteva prendere. Ma l’abbiamo preso comunque. Chi se ne frega che c’è un morso“.

Parole che hanno generato una reazione disgustata in Nicolas Vaporidis, così come Cucolo, che ha evidenziato una mancanza di rispetto e di educazione. Ironico il commento di Clemente Russo, che quando ha sentito Roger dire che la Tavassi mordeva apposta dei pezzi, o se li metteva nel costume, l'ha apostrofata così senza mezzi termini: “perché è stronza”, spiegando che a suo modo di vedere lei abbia fatto così per non consentire a nessuno di prenderli: