All’Isola dei Famosi trauma per Guendalina Tavassi, costretta a farsi tagliare i capelli da Edoardo All’Isola dei Famosi è il giorno di Guendalina Tavassi, che pur di vedere il suo compagno Federico Perna accetta di farsi tagliare i capelli da suo fratello.

A cura di Andrea Parrella

Sembra Il Collegio, ma è l'Isola dei Famosi, dove è il giorno di Guendalina Tavassi, che a diverse settimane dall'inizio dell'avventura da naufraga, ha dovuto sottoporsi a una specie di tortura per incontrare il suo compagno, Federico Perna, giunto sull'Isola proprio per incontrarla dopo un lungo periodo a distanza. Il pegno da pagare per Tavassi è basilare, ma atroce: accettare di farsi tagliare i capelli (cosa a quanto pare a cui tiene moltissimo) non da un coiffeur professionista, bensì dal fratello Edoardo.

Il taglio di capelli

Che ovviamente non vedeva l'ora di cimentarsi nella tortura, mettendo a dura prova la resistenza della sorella. La richiesta è arrivata proprio da Ilary Blasi e gli altri opinionisti in studio, a cui il primo taglio non è bastato. Edoardo, tra il serio e il faceto, ha finito per tagliare diversi centimetri di lunghezza a sua sorella, a dir poco disperata. La consolazione è arrivata pochi secondi dopo, quando attraverso un filmato la regia ha fatto capire a Guendalina Tavassi che avrebbe incontrato il suo compagno, con cui ormai sta da diverso tempo. Arrivato con il lancio dall'elicottero, Federico Perna è stato accolto da Tavassi con un lungo abbraccio.

L'arrivo di Federico sull'Isola

Lo stesso Perna, in un'intervista a Fanpage.it aveva parlato dei due fratelli Tavassi e del rapporto con loro: "Loro litigano sempre e ognuno ha le sue ragioni. Anche se i motivi sono banali si finisce per rivangare cose passate, vecchie liti lasciate in sospeso. Spero che questa esperienza sarà per loro l’occasione per chiarire e lasciarsi certe cose alle spalle una volta per tutte". Secondo Perna la presenza di Edoardo ha avuto un ruolo fondamentale per la presenza di Tavassi all'Isola: "Edoardo è stato fondamentale nella decisione. Se lui non fosse andato, lei non sarebbe partita. Ha una situazione molto delicata alle spalle e lascia due figli piccoli a casa… Ora i bambini stanno con il nonno, sono felici e per fortuna stanno benissimo".