Guendalina Tavassi litiga con Edoardo all’Isola: “Stai sempre sulla stuoia”, lui si offende All’Isola dei Famosi è scoppiata un’accesa lite tra Guendalina ed Edoardo Tavassi. Il naufrago si è offeso perché la sorella lo ha accusato di stare sempre sdraiato sulla sua stuoia.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Accesa lite all'Isola dei Famosi tra i Fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo. Come si è visto nel daytime di oggi, 19 maggio, al naufrago non sono piaciute alcune frasi che la sorella gli ha rivolto, tanto da far scoppiare una discussione davanti agli altri naufraghi.

Il motivo dello scontro tra i fratelli Tavassi

Lo "Spirito dell'Isola" ha chiesto a Guendalina di esprimere un giudizio sincero su tutti i naufraghi. In palio una dolce sorpresa da condividere con due compagni a sua scelta. Del fratello Edoardo ha detto:

La maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi mai dare retta nemmeno quando ti metto in guardia sulle persone. Cose belle non ce ne sono perché quel che ho visto finora di te è fare le buche sulla stuoia. Da sorella sono molto delusa da te.

Queste sue frasi non sono di certo passate inosservate al diretto interessato, che si è sentito offeso, tanto da arrabbiarsi con lei:

Mi sono sentito dire il peggio del peggio. Hai detto parole più belle a persone che hai conosciuto qui rispetto a quelle che hai detto a me. Mi dici che sono "stuoiaman".

La spiegazione di Guendalina Tavassi

Guendalina ha provato a spiegare al fratello che si è trattato di un pensiero riferito solo alla sua permanenza all'Isola non al loro rapporto in generale, che invece non ha mai messo in discussione: "Sei mio fratello, ti ho detto subito che ti voglio bene, però sei permaloso, te la stai prendendo perché ti ho detto che stai sulla stuoia". Ma il naufrago non ha voluto sentire ragioni e si è lascato andare alle lacrime, profondamente offeso per le parole della sorella. Riusciranno a fare pace?