Carmen Di Pietro rasa i capelli a Edoardo Tavassi all’Isola: “Sembro Nicolas” La puntata del 27 maggio dell’Isola dei Famosi si è aperta con una bizzarra prova: Edoardo Tavassi ha accettato di farsi rasare a zero i capelli da Carmen Di Pietro per vincere per se stesso e per gli altri naufraghi del cibo.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata dell'Isola dei Famosi del 27 maggio inizia con una scelta difficile per Edoardo Tavassi, che da quando la sorella Guendalina ha abbandonato l'Honduras, ha stretto un forte legame con Carmen Di Pietro.

La sfida per Edoardo Tavassi

Lo "Spirito dell'Isola" ha deciso di mettere alla prova Edoardo Tavassi: per far vincere tre pietanze per se stesso e per gli altri compagni, da mangiare nei giorni successivi, il naufrago deve accettare di farsi rasare a zero da Carmen.

Ilary Blasi e il resto dello studio hanno provato a incoraggiarlo e alla fine Edoardo ha deciso di accettare la sfida. Così si è seduto nel bel mezzo della spiaggia e si è messo nelle mani (e nelle forbici) della compagna.

I commenti in studio durante il taglio di capelli

Con il rasoio in mano, Carmen ha iniziato sfoltire i capelli di Edoardo, ciuffo dopo ciuffo, fino a lasciare pochi centimetri in vista. Il naufrago è preoccupato per i capelli e per il modo di tagliare della compagna. Così, divertito ma anche spaventato, ha urlato: "Non sa manco cosa è una macchinetta".

Nel frattempo, in studio, gli opinionisti e la conduttrice hanno cercato di rassicurarlo, dicendogli che non avrà sicuramente problemi a trovare una ragazza con questo nuovo look. Anzi, sarà sicuramente facilitato. Edoardo, con la testa ormai completamente rasata, ha esclamato ridendo: "Sembro Nicolas". La prova si può considerare superata e i naufraghi potranno mangiare una lasagna, salsiccia e patate e un sandwich nei prossimi tre giorni.