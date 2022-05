Guendalina Tavassi torna sui social dopo l’addio all’Isola, ecco le sue prime parole Sono per il fratello Edoardo le prime parole pubblicate sui social da Guendalina Tavassi dopo l’addio all’Isola dei famosi. La naufraga ha deciso di tornare in Italia.

A cura di Stefania Rocco

Foto Ipa

È al fratello Edoardo che Guendalina Tavassi ha dedicato le prime parole pubblicate sul suo profilo Instagram dopo l’addio all’Isola dei famosi. La naufraga sta per rientrare in Italia. Edoardo, invece, è rimasto in Honduras per continuare la sua corsa alla finale. “Manchi già, fratellone mio”, ha scritto Guendalina pubblicando una delle foto scattate nel corso della puntata dell’Isola dei famosi andata in onda lunedì 23 maggio. Nello scatto appaiono sorridenti e complici, come accaduto durante la loro permanenza di coppia in Honduras.

Guendalina in viaggio con Alessandro, Licia Nunez e Blind

Guendalina rientrerà in Italia tra qualche ora. Ad affrontare questo viaggio insieme a lei sono altri tre naufraghi: Blind, Licia Nunez e Alessandro Iannoni. Come Guendalina, anche il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di abbandonare il gioco. “Devo riprendere gli esami all’università, per questo motivo scelgo di tornare in Italia”, ha spiegato Alessandro prima di abbandonare definitivamente il gioco.

Perché Guendalina Tavassi ha lasciato l’Isola dei famosi

Guendalina ha lasciato l’Isola dei famosi per poter tornare dai suoi figli. La naufraga ha spiegato di voler rientrare per avere la possibilità di partecipare al party organizzato per il 18esimo compleanno della figlia Gaia. Ha aggiunto che anche i suoi due figli minori, Chloè e Sasi, hanno bisogno di lei. A nulla sono valsi i tentativi del padre di tranquillizzarla e spingerla a restare in Honduras. “Qui la situazione è sotto controllo, non c’è nulla di cui preoccuparsi”, l’ha rassicurata l’uomo ma Guendalina non ha voluto sentire ragioni e ha scelto di terminare la sua esperienza sull’Isola. In contemporanea, in Italia, ha lasciato il carcere l'ex marito Umberto D’Aponte, finito in prigione dopo avere violato l’ordine restrittivo che gli impediva di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla moglie.